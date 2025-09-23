Donald Trump'tan BM Genel Kurulu'nda açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

ABD'de Biden döneminde büyük bir hukuksuzluk sürdüğünü öne süren Trump, "Yönetimimin 8. ayında çok daha iyiyiz. Dünyanın en büyük ülkesiyiz. Yakınımıza yaklaşan bir ülke yok. Bu ABD'nin altın çağı" dedi.

"BM bana bir kez bile yardım teklifiyle gelmedi"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Liderliğimde enerji maliyetleri azaldı, emlak fiyatları azaldı, tüm kalemlerde azalma oldu. Enflasyon yenildi.

Biden'ın 4 yıllık döneminde 1 trilyon dolarlık yatırımı kaybettik. Silahlar barışı parçaladı. 8 ayda 17 trilyon dolarlık yatırım kullandık biz. Dünyanın her yerinde de benzer ilerlemeler gördük. Benim olmadığım 4 yılda felakete sürüklendik

Benim bu son dönemimde yasadışı mülteci sayımız sıfıra indi. Bu inanılmaz. Daha 1 yıl önce ülkemize girmeye çalışıyorlardı. Biden yönetiminin saçma 'açık kapı' politikası nedeniyle

Geçmiş yönetim zamanında rakamlar rekor kırıyordu, şimdi bu mültecilerin hepsini geri gönderiyoruz. Göç ülkeleri yok ediyor ve buna bir şey yapmak gerekiyor. 4 yıl öncesini düşünürseniz herkes dünyada bizle dalga geçiyordu. Ama artık ABD çok güçlü.

Körfez bölgesinde dostlarımızı ziyaret ettik. Katar, BAE... Bu ülkeler hiç olmadığı kadar bize yakın. "Boş laflar savaşları çözmez, eylemler çözer" Sadece 7 ay içinde 7 ayrı savaşa son verdim. 'Bunlar bitirilemez' diyorlardı, bitirdim. Benim yerime BM bunları yapabilirdi. BM yardımcı olmaya bile çalışmadı. Bir kez bile bana yardım teklifi için BM'den bir telefon gelmedi. Birçok insanın hayatı kurtuldu. BM'den bana gelen tek şey yürüyen merdiven. BM'nin potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyele yaklaşamıyor bile. İsrail'e güçlü mektuplar yazıyorlar ama hep boş laflar. Savaşları çözen şey eylemlerdir, boş laflar değil. Ben buraya ABD'nin dostluk elini uzatmaya geldim. Bize katılmak isteyen tüm uluslara refah vadediyorum. Göreve geldikten hemen sonra İran'ın sözde dini liderine mektup yazdım, işbirliği önerdim ama onlar tehditlerini sürdürmeye devam etti. Bugün İran'ın eski komutanlarının tamamı öldü. Dünyanın en iyi silahlarına sahibiz ama onları kullanmayı çok sevmiyoruz. "Filistin'i tanımak Hamas için bir ödül" Şu an Filistin konusunda bazı ülkeler Filistin'i tanıyor. Bu Hamas için bir ödül. Ben Gazze'de ateşkes için çok çalıştım. Tutsakları hemen serbest bırakma noktasında hep beraber birleşebilirdik.

Geriye 20 tutsak kaldı. Hepsini aynı anda geri almamız gerekiyor. "Ben Başkan olsaydım Ukrayna'da savaş başlamazdı" Ukrayna'daki savaşı durdurmak en kolayı olacaktı Putin'le olan ilişkimden dolayı. Rusya'da da herkes "Bu savaşı 3 günde kazanırız" diyordu ancak öyle de olmadı. Haftalar içinde çözülmesi gereken bir şey 3.5 yıldır devam ediyor. Bu savaş ben Başkan olsaydım asla başlamazdı. İyi liderlik budur. Rusya'dan petrol alan ülkeler savaşı finanse ediyor. Kendilerine karşı olan bir savaşı finanse ediyor. Hindistan, petrol satın alarak savaşı finanse ediyor. Bu, bu ülkeler için utanç verici. Biz tüm gerekli adımları atmaya hazırız. Rusya'ya tarife uygulamaya hazırız. NATO ülkeleri Rusya ile anlaşmalarını sona erdirmeli. Bu ülkelerin hemen Rusya'dan petrol alımını durdurma kararı almaları gerekiyor. Beklentimiz bu. BM yasa dışı yollardan ABD'ye giriş yapmaya çalışan mültecileri finanse ediyor, inanabiliyor musunuz? Biden yönetimi döneminde 4 yılda 25 milyon mülteci sınırımızı geçti. Bu işgalleri durdurmamız gerekiyor. ABD, Amerikanlara aittir. Ülkelerinizi kendiniz yıkıyorsunuz. Avrupa bir belanın içinde. Yasa dışı göçmenler Avrupa'ya akıyor. Bu insanları ülkenizden atmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sürdürülemez.

Londra'ya bakıyorum, çok kötü bir belediye başkanınız var. Bir şey yapılmazsa bu durum sürdürülemez. Artık Londra farklı bir ülkeye dönüştü. Biz ülkemize yasa dışı göçü engelleyerek insanlığın bir zafer elde etmesinin önünü açtık. Göç yolunun her yerinde ölü bedenler vardı. Çok sayıda canı kurtardık. Amerikan kamuoyu da bizimle hemfikir. Şimdiye kadarki en iyi anket sonuçlarını elde ettim. Yenilenebilir enerjiler şaka gibi. Yapması pahalı, işletmesi pahalı. Rüzgar esmediğinde enerji olmuyor. Biz para kaybediyoruz para kazanmamız gerekliyken. "Almanya hastalıklı bir yol izledi ve iflas etti" Almanya çok hastalıklı bir yolu izledi. Hem göç hem de enerji konusunda. Sonunda iflas ettiler. Yeni bir lider geldi ve eskiye dönüş yaptılar. Birçok enerji santralini devreye aldılar. Ülkeleriniz bu yeşil enerji dolandırıcılığı nedeniyle başarısız olacak, mahvolacak. Ben ABD Başkanı'yım ama Avrupa için endişeleniyorum. ABD Başkanı enerji ve enflasyonla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti: Petrol arıyoruz. Çok fazla aramamıza da gerek yok çünkü dünyada en fazla petrol ve doğal gaza sahip olan ülkeyiz. Dünyada en çok kömüre sahip olan ülke de biziz. Temiz kömürümüz var. Beyaz Saray’da olduğum sürece sadece kömür demedim. Beyaz, temiz kömür dedim. Bütün ülkelerle çalışmak ve ülkelere yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bunun adil olmasını istiyoruz.

Enflasyon oranları da düştü. Ülkemize milyonlarca dolar para akmaya başladı. En yolsuz en yetkin olmayan yönetimi ABD’nin Joe Biden yönetimi. Şu an büyük tarifeler uyguladık ve ABD yurttaşlarının haklarını ihlal eden adımlar, eylemler, birçok sorun yaşandı. BREZİLYA İLE İLGİLİ KONUŞTU "Biz içeri girerken Brezilya lideri içeri giriyordu. Birbirimize sarıldık. Gelecek hafta bir araya gelmeye karar verdik. Çok fazla vaktimiz olmadı 20 saniye kadar görüştük. Geçtiğimizde Brezilya ülkemize haksız tarifeler uyguladı ancak biz buna karşılık veriyoruz. Çünkü ABD yurttaşlarının haklarını korumak istiyoruz. Brezilya kötü durumda ve öyle olmaya devam edecek. Eğer bizimle çalışırlarsa iyi duruma gelirler. Enflasyon oranları ve bu yeşil enerji denen bu yalan dünyamızı yok etmeye devam ediyor. Güçlü sınırlara ihtiyacımız var. Geleneksel enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Nerede olursanız olun, burada olan herkes gurur duyulası bir mirası temsil ediyor."