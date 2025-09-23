Habertürk
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi | Sağlık Haberleri

        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi

        Araştırmacılar, plastiklerin üretiminde kullanılan bazı kimyasallara çocuklukta maruz kalmanın, uzun vadeli sağlık riskleri doğurarak kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi kronik hastalıklara yol açabileceğini ortaya çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 15:08 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:08
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        New York Üniversitesi (NYU) Langone Health Merkezi tarafından yürütülen araştırmada uzmanlar, binlerce hamile anne, fetüs ve çocuğun gözlemlendiği çalışmaları inceledi.

        Araştırmada, plastiği esnek yapmak için kullanılan ftalatlar, sertlik sağlamak için kullanılan bisfenoller ve malzemelerin ısıya direnmesine ve suyu itmesine yardımcı olan polifloroalkil maddeler (PFAS) olmak üzere 3 kimyasal sınıfa odaklanıldı.

        Çalışmada, plastik ürünlerde kullanılan bu kimyasalların, vücudun dokularında aşırı bir iltihaplanmayı tetiklediği ve birçok bedensel süreci etkileyen hormonların işlevini bozduğu bulundu.

        Buna göre, kimyasalların hormon bozuklukları, bağışıklık sisteminde iltihaplanma ve beyin gelişiminde sorunlara neden olabildiği tespit edildi.

        KRONİK HASTALIKLARLA İLİŞKİLİ

        Araştırmacılar, çocuklukta bu toksinlere maruz kalmanın kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi çok çeşitli kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu belirtti.

        Çalışmanın başyazarı ve çocuk doktoru Leonardo Trasande, yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, plastiğin ergenliğe ve yetişkinliğe kadar yankılarını sürdüren birçok kronik hastalığın erken kökenlerindeki rolüne işaret ediyor" dedi.

        Trasande, plastik kapların yerine cam veya paslanmaz çelik kullanılmasının ve plastiklerin mikrodalgada veya bulaşık makinesinde kullanılmamasının faydalı olduğunu belirtti.

        Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.

