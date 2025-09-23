Habertürk
        Haberler Gündem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı | SON DAKİKA HABER

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında, idarenin 154 milyon 453 bin 221 TL zarara uğratıldığının tespiti üzerine, "görevi kötüye kullanma ve ihale fesat karıştırma" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve 13 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 23.09.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 10:15
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 TL zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        EŞZAMANLI OLARAK GÖZALTINA ALINDILAR

        Soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili, Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L. E hakkında, "görevi kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği belirtildi.

