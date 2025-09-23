Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Donald Trump, Rusya'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girmesine dair açıklamada bulundu.

Trump, "NATO ülkelerinin, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi durumunda uçakları düşürmesi gerektiğini düşünür müsünüz?" sorusuna, "Evet." yanıtını verdi.

Donald Trump, ABD'nin uçakların düşürülmesine destek verip vermeyeceğine ilişkin soruya ise "Koşullara bağlı." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, Danimarka hava sahasında görülen dronlarla ilgili duruma ilişkin ise bir bilgisi olmadığını söyledi.

"UKRAYNA İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI"

Daha sonraki açıklamasında, Rusya ekonomisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in büyük sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Putin "Ukrayna için harekete geçme zamanı." diye konuştu.

Trump, Kiev'in Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle, Ukrayna'yı orijinal hâline geri getirmek için mücadele edip topraklarını kazanabilecek pozisyonda olduğunu işaret etti.

Trump, Kiev'in Avrupa Birliğinin (AB) desteğiyle, Ukrayna'yı orijinal hâline geri getirmek için mücadele edip topraklarını kazanabilecek pozisyonda olduğunu işaret etti.

ABD Başkanı, Rus ordusunun, gerçek bir askeri gücün 1 haftadan kısa bir sürede bitirebileceği bir savaş için 3.5 senedir mücadele ettiğini belirtirken "Bu onları farklı kılmıyor. Aksine "kağıttan kaplan" gibi gösteriyor." dedi. Zelenskiy ise, Trump ile görüşmesinde savaştaki son duruma ilişkin bilgi vereceklerini ifade ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu. Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya hava sahasına girdikten sonra 1 insansız hava aracı da Romanya hava sahasına girmişti. Geçtiğimiz hafta ise Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağı Estonya hava sahasına girdi. NATO'DAN KINAMA NATO, Estonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesi üzerine yapılan toplantının ardından, söz konusu müdahaleyi kınayarak bunun Rusya'nın giderek artan sorumsuz davranışlarından biri olduğunu bildirdi. NATO Konseyi, Rusya'nın 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasını ihlali üzerine büyükelçiler düzeyinde toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı'nın (SACEUR), üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan uzun süre ihlal ettiğine ilişkin Konseye bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, NATO'nun tepkisinin hızlı ve kararlı olduğu, müttefik uçakların derhal havalanıp söz konusu uçakları Estonya hava sahasından çıkardığı ifade edildi. Bu ihlalin Rusya'nın "giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, Konsey'in son iki hafta içinde ikinci kez 4. madde kapsamında toplandığı hatırlatıldı. Açıklamada Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya'nın da yakın dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekilerek hava sahası ihlal edilen tüm müttefiklerle tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi. Rusya'nın "tırmandırıcı ve tehlikeli bu eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşıdığına" işaret edilen açıklamada, bu eylemlerin yanlış hesaplamalara yol açtığı, bu nedenle derhal sona ermesi gerektiği kaydedildi. NATO'nun Rusya'nın pervasız eylemlerine vereceği yanıtın güçlü olmaya devam edeceği ifade edilerek, caydırıcılık ve savunma kapasitesinin, özellikle hava savunması alanında artırılacağı vurgulandı. Açıklamada, "Rusya'nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde, kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

NATO’nun tepkilerinin zamanlamasını ve kapsamını kendi seçimine göre sürdüreceğine, 5. maddeye bağlılığın ise sarsılmaz olduğuna vurgu yapılarak müttefiklerin Rusya’nın bu ve benzeri sorumsuz eylemleriyle caydırılamayacağının altı çizildi. *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir