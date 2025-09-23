Domenico Tedesco: İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki performanslarıyla ilgili öz eleştiri yapan İtalyan teknik adam, Jose Mourinho hakkındaki soruya ise dikkat çeken bir yanıt verdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü (yarın) Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunuz zaman, her turnuvada hedefiniz maksimumu gerçekleştirmektir. Benim felsefem şudur, hiçbir zaman çok uzağı düşünmem. Çok uzağı düşündüğünüzde bazı adımları atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız."
MOURINHO SORUSUNA YANIT
Soru: "Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi'ndense Avrupa Ligi daha ulaşılabilir bir hedef' demişti. Siz de bu görüşe katılıyor musunuz?"
Domenico Tedesco: "Bu sezon oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında burada değildim. Geleli 13-14 gün oluyor. Geçmişte ne oldu, ne söylendi yargılayamam. 'Bu turnuva bizim için iyi olurdu' ya da 'diğer turnuva daha iyi olurdu' gibi şeyler söylemem.
Sadece şunu söyleyebilirim. Yarın bir Şampiyonlar Ligi maçı oynasaydık da üzülmezdim. Bu, oyuncularım için de geçerli. Bu turnuvayı çok seviyorum. Daha önce Leipzig ile yarı final oynamıştık. Bu turnuvada maça çıkacak olmaktan dolayı çok mutluyum."
"BASKIYA ALIŞKINIM"
"Ben baskıya alışkınım. Aslında ihtiyacım olan şey bu baskıyı ve tutkuyu hissetmek. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman çok fazla insanı mutlu edebiliyorsunuz. Ben de zaten bu yüzden bunu yapmayı seviyorum."
"Dinamo Zagreb, futbol oynamak isteyen, cesur, ofansif bir takım. 4-3-3 oynuyorlar. Bence çok iyi bir iş çıkartıyorlar. Onları tebrik ediyorum."
"İSTEDİĞİM SEVİYEDEN UZAKTAYIZ"
"Şu anda benim istediğim seviyeden çok çok uzaktayız. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama çok fazla antrenman yapma imkanımız olmadı. Son maçlarda iyi futbol sergileyemedik. Pozisyon olarak sahada kötü bir diziliş sergiledik. Çok fazla top kaybettik, çok fazla ikili mücadele kaybettik. Hatta zaman zaman daha da kötüsü ikili mücadeleye girmedik bile. Ama benim ve ekibimin işi bu durumu çözmek."
"SON DÖNEM ZORLU GEÇTİ"
"Son dönem bizler için zorlu geçti. Şöyle bir örnek verebilirim. Dün gece yarısı benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor. Çok fazla işimiz var yapmamız gereken. Çok fazla analiz yapıyoruz. Ama oyuncularımıza karşı her zaman dürüst oluyoruz. Nasıl bir şey istediğimize, nasıl bir atmosfer istediğimize dair dürüst oluyoruz. Zaten bunu saklamaya gerek yok. Ama adımlar atmamız gerekiyor, çünkü bu şekilde oynayamayız. İstediğimiz gibi oynayabilmemiz için ilerlememiz gerekiyor."
"YUKARIYA ÇIKMANIZ İÇİN AŞAĞIYA İNMENİZ GEREKİR"
"Trabzonspor'a karşı oynadığımız ilk maçımız iyi denebilirdi. İkinci maçımızda iyi değildik ama galibiyete yakındık. Üçüncü maçımızda iyi değildik. Ama bazen yukarıya çıkmanız için aşağıya inmeniz gerekiyor. Eğer başlangıçta işler iyi olsaydı bir teknik direktör değişikliğine gidilmezdi. Tabii ki bazı problemler var ama biz de bunları çözmek için çalışıyoruz."
SKRINIAR: CAMİAYA YENİDEN POZİTİFLİK KAZANDIRMAK İÇİN KAZANMAK İSTİYORUZ
Basın toplantısına Tedesco ile birlikte katılan Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar ise şunları söyledi:
"Son 2 maçta almış olduğumuz sonuçlar istediğimiz gibi değildi ama bununla baş edebilmemiz gerekiyor. Camiaya yeniden pozitiflik kazandırmak için yarın kazanmak istiyoruz."
"BİZ BU DURUMA ALIŞKINIZ"
"Şunu biliyorum ki; Dinamo Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma alışkınız çünkü bizim stadımızda da her zaman harika bir atmosfer oluyor. Yarın güzel bir maç bekliyorum."
"ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK OLDU"
"Evet biliyorsunuz çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür ama bizler buradayız. Maçımıza odaklandık. Yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Çok fazla konuşacak da vaktimiz olmadı ama muhakkak olacaktır. Şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maç. Ondan sonra geri kalanı için vaktimiz olacaktır."
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"
"Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz."