Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! 25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 aylık kardeşini yastıkla boğdu! 25 yıl sonra yakalandı!

        Balıkesir'de, 25 yıl önce annesine kızıp 2 aylık olan kardeşi G.İ.'yi yastıkla boğan ve olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ., Aydın Nazilli'de operasyonla yakalandı. Suçunu itiraf eden kadın adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında, 2 aylık olan G.İ isimli bebeğin, ablası 38 yaşındaki D.İ. tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de, annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aydın
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Habertürk Anasayfa