Kartalkaya Grand Kartal Otel yangını davasında ara karar açıklandı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın 2. duruşmasında, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, tutuklu sanıklar otelin Genel Müdürü Emir Aras, Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Aras ve Ceyda Hacıkebiroğlu ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un telefonlarının imaj kayıtlarının alınmasını talep etti.

SAVCIDAN RET GÖRÜŞÜ

REKLAM advertisement1

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların HTS ve baz kayıtlarının alındığını, dijital materyallerde çelişkilerin sanık ve tanıklara sorulduğunu belirterek, talebin reddine karar verilmesini istedi.

MAHKEME HEYETİNİN ARA KARARI

Ara karar kuran heyet, mahkemece arama, el koyma kararı verilmesi, tespit edilen telefonlara ilişkin imaj kayıtlarının alınması nedeniyle talebi reddetti.

REKLAM

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYI SUNDU

Ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, celse arasında mahkemeye sunduğu 21 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını okudu.

AĞIR HAPİS CEZALARI TALEBİ

Otel sahibi Halit Ergül, otelin Genel Müdürü Emir Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısı, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep etti.

DİĞER SANIKLAR İÇİN CEZA TALEPLERİ Cumhuriyet savcısı, şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, Otel Müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personel Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personeli Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulundu. REKLAM İL ÖZEL İDARESİ YÖNETİCİLERİ İÇİN CEZA TALEBİ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraatini istedi.

YENİ TUTUKLAMA TALEPLERİ Savcı, tutuklu sanıkarın bu halleri ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerin devamını, muhasebe personeli Mehmet Salun, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ile iş güvenliği uzmanları Ece Kayacan ve Kübra Demir'in tutuklanmasını talep etti. SANIKLARIN SAVUNMALARI Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık otel sahibi Halit Ergül, "Bir şey söylemiyorum. Zararı gidermek isterim." dedi. Tutuklu sanık otelin Genel Müdürü Emir Aras, "Öngörerek ve ne olursa olsun diyerek orada kalmam mümkün değil. Kusurum oranında zararı gidermek istiyorum." ifadesini kullandı. Tutuklu sanık şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras, "Bu mahkeme salonunda amacım kimseyi kırmak değil. Yaptığım veya yapmadığım hiçbir şeyin bu acı olaya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu. REKLAM Aras, beyanı sırasında ağlamaya başlayınca bazı müştekiler tepki gösterdi. Tutuklu sanık şirket Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu, "Mahkeme salonundaki hakaret ve aşağılayıcı söylemler sebebiyle duygu ve düşüncelerimi rahatça ifade edemiyorum. Tahliyemi ve zararı karşılamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık şirket Yönetim Kurulu Üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, "Diyecek bir şeyim yok. Gözümdeki doğuştan gelen engel nedeniyle şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum. Zararı karşılamak isterim." dedi. Otel Müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, teknik personel Hüseyin Özer, Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir, beraat ve tahliye talebinde bulundu. SANIKLARIN FARKLI BEYANLARI Muhasebe personeli Cemal Özer, yangında odada mahsur kaldığını, mağdurlardan birisi olduğunu, itfaiye sepetiyle kurtulduğunu söyleyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti. REKLAM Teknik personel şefi Tahsin Pekcan, Gazelle Otel'de görev yaptığını savunarak, "Emir Aras'ın talimatıyla iki kez Grand Kartal Otel'e çıktım. Biri kameralar, diğeri kaynak işleridir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. LPG bakım görevlisi Muharrem Şen, bahsi geçen otelde 2022'de sadece 40 dakika bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi. İL ÖZEL İDARESİ YETKİLİLERİNİN SAVUNMALARI Eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, yangından önce görev yaptığı bir olay nedeniyle sanki görevdeymiş gibi muamele gördüğünü söyleyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, olayla ilgisinin olmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, görevinin kanun ve yönetmeliklerle belli olduğunu belirterek, "Herhalde bulunduğum makam nedeniyle buradayım. Kurban edildiğimi düşünüyorum. Görevlerimi tam ve zamanında yaptım. 8 aydır tutukluyum, tutukluluğumun sebebini anlayamadım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı. REKLAM İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, tahliyesini talep etti. İTFAİYE GÖREVLİLERİNİN BEYANLARI İtfaiye eri İrfan Acar, itfaiye eri olarak işini yaptığını dile getirerek, "Bugün asıl sorumlular yargılanıyorsa işimi düzgün yaptığım sayesindedir. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu. İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ifade ederek, tahliyesini istedi. BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISININ SAVUNMASI Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, suçlamaları kabul etmediğini kaydederek, tahliye talebinde bulundu. TUTUKLAMA TALEBİNE KARŞI SAVUNMALAR Tutuklanmaları talep edilen LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın beraatini, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan tutuklama talebinin reddini, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir tutuklama talebinin reddini ve beraatini, muhasebe personeli Mehmet Salun da tutuklama talebinin reddini istedi.

MÜDAFİLERİN TALEPLERİ Tutuksuz sanıklar da esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talebinde bulundu. Sanık müdafileri, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre, müvekkillerinin tahliyelerini ve "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. MAHKEMENİN SON KARARI Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, muhasebe personeli Mehmet Salun'un tutuklanmasına ve diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, bazı sanıklar yönünden "konutu terk etmeme" şeklindeki ve diğer adli kontrol hükümlerinin devamı ile zararı gidermek istediğini beyan eden sanıklara 15 gün süre verilmesini kararlaştırdı. DURUŞMA TARİHİ Duruşma, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek, 27 Ekim'e ertelendi. YAKINLARINI KAYBEDENLER ARA KARARI DEĞERLENDİRDİ Yangında oğlu Mert Doğan, gelini Duygu Doğan ve torunları Doğa ve Mavi Doğan’ı kaybeden Uğur Tan Doğan açıklama yaptı. Yangında 4 yakınını kaybettiğini söyleyen Doğan, “Bir sonraki duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi. Yine çok güçlü, çok konusuna hakim ve salona hakim bir reisimiz vardı. Mahkeme başkanlığı çok gerçekten dirayetliydi. Keza savcı bey ve ekip hepsi çok iyi yönettiler. Bir sonraki duruşmayla ilgili farklı olarak bir ilave tutuklama oldu daha önce savcı beyin vermiş olduğu mütalaa çerçevesinde. Onun dışında diğer tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aynı şekilde diğer ev hapsi olan kişilerle de ilgili bunun devamına karar verildi. Biz bu mahkemeden, bu davadan umutluyuz. Burada 78 canımız geri gelmeyecek. Ancak en azından yüreğimize su serpecek ama ondan da önemlisi Türkiye'de emsal olabilecek bir kararın çıkmasını umuyoruz, bekliyoruz, ümit ediyoruz ki bu vesileyle de bundan başka 78 canımız, özellikle yeniden herhangi bir alanda sadece yangın olarak değil, çocuklarımızın, bebelerimizin herhangi bir şekilde bu sorumsuzluklar nedeniyle gerek iş yeri veya işletme sahipleri gerekse de ilgili kamu kurumunda olan sorunlarla ilgili insanların kendilerine biraz çeki düzen vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili henüz bir dava birleşmesi söz konusu olmadı. Onlarla da ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Onları da umutla bekliyoruz. Sorumluların mutlaka ve mutlaka adil bir şekilde yargılanıp gereken en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

'ÖMRÜMÜZÜN SONUNA KADAR NEFESİMİZ YETTİĞİNCE MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ' Yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan ise yangının katliam olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Biz artık büyük bir aile olduk. 78 can ama belki iki yüze yakın aileyi etkiledi bu katliam. Bugün çıkan tutukluluğun devamı bizim için önemliydi. Ama önemli olan daha da önemlisi olan yeni giren deliller ışığında ve daha sanık sandalyesine oturmamış diğer sanıkların gelmesiyle mütalaanın değişeceğini veya hakim heyetinin kesinlikle doğru karar vereceğine eminiz. Adaletin yerini bulacağına eminiz. Bu karar bizi sadece içimize su serpecektir. O yüzden de bir sonraki celsede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işin takipçisiyiz. 78 kişi için ömrümüzün sonuna kadar nefesimiz yettiğince mücadelemizi vereceğiz.” 'MÜTALAA'NIN EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ' ‘Başka canımız yok’ platformu sözcüsü Zeynep Kotan ise yangında oğlunu kaybettiğini belirterek, “Duruşmaların sonunda şu anda tutuklu olan sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi. Mehmet Salun isimli tutuksuz yargılanan sanığın yeni ortaya çıkan deliler çerçevesinde tutuklu olarak yargılanması uygun görüldü. Bunun dışında adli tedbir uygulanan sanıkların da adli tedbirlerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi 27 Ekim olarak belirlendi. Savcı mütalaasını okudu. Ve mahkeme heyeti mütalaaya dair beyanlar için hem sanık tarafına hem biz müşteki taraflarına bir aylık bir süre vermiş oldu. Bu mütalaanın daha önce de söylediğimiz gibi eksik olduğunu düşünüyoruz. Dosyaya yeni giren deliller var ve bu olası kastla yargılanan sanıkların lehine herhangi bir gelişme yok. Bu şekilde bir mütalaayı kabul etmiyoruz. 2’nci eksiklik de tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili bulunan kurum ve kuruluşların buraya ait sorumluların dosyaya dahil edilmemiş olması. Bunu çok ciddiyetle takip ediyoruz. Ve bir an önce bu dosyaların birleştirilmesini ve adil bir yargılama yapılması için bunun şart olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

*Haberin görselleri İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.