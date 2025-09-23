Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır | Son dakika haberleri

        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Filistin politikasına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de "soykırım" işlediğini belirterek, Türkiye'nin en başından itibaren akılcı ve hassas bir politika izlediğini vurguladı. "Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" diyen Bahçeli, ABD'nin İsrail'i desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 19:28 Güncelleme: 23.09.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahçeli, Türkiye’nin Filistin’in 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak tanınması suretiyle iki devletli çözümden yana olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin politikaları takdire şayandır” dedi.

        İsrail’in Türkiye’ye karşı bir “vekalet savaşı” yürüttüğünü savunan Bahçeli, “İsrail’in nihai hedefi Türkiye’dir, etrafımızı çevreleme politikası gözümüzden kaçmamaktadır” ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırganlığının sürdürülemez olduğunu belirten MHP lideri, uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermenin kaçınılmaz hale gelebileceğini söyledi.

        REKLAM

        “GAZZE’DE TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI”

        7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan saldırılara dikkat çeken Bahçeli, en az 65 bin 344 kişinin hayatını kaybettiğini, 166 bin 795 kişinin yaralandığını aktardı. İsrail’in uluslararası hukuku ve BM kararlarını yok saydığını dile getiren Bahçeli, “Gazze’de bebek, çocuk, kadın, sivil halk demeden katledilmiştir” dedi.

        Bahçeli, 9 Eylül 2025’te Doha’da ateşkes görüşmelerinin yapıldığı binanın İsrail tarafından bombalanmasının da barış istemediğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

        ORTAK SAVUNMA MEKANİZMASI ÖNERİSİ

        15 Eylül 2025’te Doha’da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 25 maddelik bildiri yayımladığını hatırlatan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi ve ekonomik yaptırım önerilerine dikkat çekti. Bahçeli, NATO’nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma mekanizmasının İİT ve Arap Ligi kapsamında kurulabileceğini belirtti.

        MHP lideri ayrıca, partisinin önerisi olan “Kudüs Paktı”nın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı: “İslam ülkelerinin güvenliği hiçbir ülkenin insafına bırakılamaz. Ortak güvenlik mekanizması acilen kurulmalıdır.”

        REKLAM

        “FİLİSTİN’İN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİDİR”

        BM Genel Kurulu’nda 12 Eylül 2025’te yapılan oylamada 148 ülkenin Filistin lehine oy kullandığını anımsatan Bahçeli, İsrail’in bu kararı da tanımadığını söyledi. BM sisteminin çöktüğünü, uluslararası barışın “haydut devletler” eliyle tehlikeye atıldığını dile getirdi.

        “Filistin’in güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir” diyen Bahçeli, ABD’nin İsrail’i desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini ifade ederek, “Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır” dedi.

        “ARTIK ASKERÎ SEÇENEK DE MASADADIR”

        Bahçeli, Türkiye’nin önerdiği ortak savunma gücünün acilen hayata geçirilmesi gerektiğini yineledi. Netanyahu hükümetinin ateşkes ilan etmesi, askerlerini çekmesi ve tazminat ödemesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı, aksi halde İsrail’in “meşru bir hedef” haline geleceğini vurguladı.

        “Türkiye insanlık namına hareket edecek ve gözünü budaktan sakınmayacaktır” diyen Bahçeli, İsrail’e karşı güçlü bir uyarının BM Genel Kurulu’nda tüm dünya liderlerinin huzurunda yapılması gerektiğini kaydetti.

        REKLAM

        Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Soykırımcı İsrail işgal altındaki topraklardan çekilmeli, Mescid-i Aksa’nın statüsüne saygı göstermelidir. ABD tarihi ve insani sorumluluktan daha fazla kaçmamalıdır. Kudüs Paktı acilen kurulmalı, İslam ülkeleri işbirliği içinde hareket etmelidir.”

        BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

        Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa