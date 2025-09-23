Habertürk
        Futbolda tarihi gün: UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!

        Futbolda tarihi gün: UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!

        İsrail'in Filistin'e saldırıları devam ederken Avrupa kamuoyunda UEFA'ya baskı arttı. UEFA İcra Komitesi, bugün İsrail Milli Takımı ve İsrail kulüplerinin Avrupa kupalarından men edilmesini görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:07
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA İcra Komitesi’nin, İsrail milli takımı ile kulüp takımlarının tüm Avrupa organizasyonlarından (futbol) men edilip edilmeyeceğine ilişkin oylamayı bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.

        One Football'un haberine göre olağanüstü gerçekleştirilecek toplantıda çıkacak sonuca göre UEFA'nın men kararı alması halinde İsrail Milli Takımı 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nden, Maccabi Tel Aviv ise UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılacak.

        İsrail'den Hayom gazetesinin haberine göre, Katar, son bir haftadır yoğun diplomasi yürüterek konunun gündeme alınması için bastırıyor ve üye ülkeleri ikna etmeye çalışıyor. Şu anda yalnızca iki ya da üç ülkenin karara karşı çıktığı, çoğunluğun ise İsrail’in ihraç edilmesinden yana olduğu belirtiliyor.

        İsrail Futbol Federasyonu ise oylamanın yapılmaması için UEFA yetkilileriyle yoğun temaslarda bulunuyor ve diplomatik kanalları devreye sokmuş durumda.

        "NEDEN RUSYA İLE OLUR DA İSRAİL İLE OLMAZ?"

        İsrail'e UEFA tarafından şimdiye dek yaptırım uygulanmaması tepkilere yol açarken konuyla ilgili en büyük çıkış ise İspanya'dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamaları sonrası Meclis Üyesi Patxi Lopez, "Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz, fark nedir?" ifadelerini kullandı.

        "716 GÜN GEÇTİ İSRAİL HALA MÜSABAKALARA KATILMAYA DEVAM EDİYOR"

        Efsane futbolcu Eric Cantona da UEFA'yı eleştirerek "Rusya Ukrayna'da savaş başlattıktan 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları men etti. Şimdi ise Uluslararası Af Örgütü'nün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor" şeklinde konuştu.

        EUROVISION İLE BAŞLAMIŞTI

        İsrail’in spor organizasyonlarının yanı sıra kültürel etkinliklerdeki varlığı da tartışma konusu olmaya devam ediyor, bunun en büyük sebebi Gazze'ye yönelik saldırılar olsa da Tel Aviv son 20 ayda 5 farklı ülkeye de defalarca saldırıda bulundu. Son olarak Katar'a yönelik yapılan hava saldırısı uluslararası alanda yeni bir kriz doğurdu.

        Öte yandan, İspanya ve İrlanda başta olmak üzere birkaç Avrupa ülkesi, İsrail’in Avrupa’nın en prestijli müzik organizasyonlarından biri olan Eurovision'a katılması dahilinde yarışmaya gelmeyeceklerini bildirdi, İspanya ayrıca Eurovision'un en büyük finansör ülkelerinden biri.

        Madrid kanadı ayrıca, 2026 Dünya Kupası'na da İsrail'in katılımı durumunda gitmeyeceğini ifade ediyor.

