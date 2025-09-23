Hava durumu İstanbul: İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

Hava durumu İstanbul: İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi | SON DAKİKA | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1

AKDENİZ VE EGE'DE SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

REKLAM

İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

BURSA: 28, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 29, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

BURDUR: 32, Az bulutlu ve açık HATAY: 35, Az bulutlu ve açık ÇANKIRI: 29, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 23, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ERZURUM: 21, Parçalı ve az bulutlu KARS: 18, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 28, Parçalı ve az bulutlu VAN: 20, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık MARDİN: 28, Az bulutlu ve açık SİİRT: 29, Az bulutlu ve açık