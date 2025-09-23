Habertürk
        Avrupa neden Avrupa? Kıta isimleri neye göre belirlendi, cevabı sizi çok şaşırtacak!

        Dünyanın yedi kıtasının isimleri bize oldukça tanıdık geliyor. Ancak hiç düşündünüz mü, "Avrupa", "Asya" ya da "Amerika" gibi kelimeler ilk kez nasıl ortaya çıktı? Kıtaların adlarının ardında mitolojiden coğrafyaya, keşiflerden dillerin evrimine kadar uzanan şaşırtıcı bir hikâye var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 07:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 07:30
        • 1

          Günlük hayatta kullandığımız kıta isimleri aslında binlerce yıl önce doğmuş kavramların bugüne ulaşmış hâlleri. Birçoğunun kökeni mitolojik figürlere, antik medeniyetlere veya kaşiflerin bıraktığı izlere dayanıyor. İşte kıta isimlerinin şaşırtıcı yolculuğu ve her birinin ardındaki köken hikâyesi…

        • 2

          AVUSTRALYA

          Avustralya, Latincede “terra australis” yani “güney toprakları” anlamına gelen ifadenin kısaltmasıdır. Avrupalılar uzun süre güneyde büyük bir kara parçası olduğuna inanmış, 17. yüzyıldaki keşiflerle bu hayali kıta gerçek Avustralya’ya dönüşmüştür.

        • 3

          ANTARKTİKA

          Antarktika’nın ismi Yunanca “antarktikos”tan gelir ve “Kuzey’in karşısında” anlamına sahiptir. Buradaki kuzey, “Arktikos” yani kutup yıldızıyla ilişkilendirilen bölgedir. Kısacası Antarktika, “Arktik’in zıttı olan yer” demektir.

        • 4

          AMERİKA

          Amerika, adını İtalyan kaşif Amerigo Vespucci’den aldı. Vespucci, 15. yüzyılda yaptığı keşiflerde, Kolomb’un bulduğu toprakların Asya değil “yeni bir kıta” olduğunu fark etmişti. 1507’de Alman haritacı Martin Waldseemüller, hazırladığı dünya haritasında bu yeni kıtaya “America” adını verdi.

        • 5

          AFRİKA

          Afrika’nın adı, Roma İmparatorluğu döneminde Kartaca’nın güneyinde yaşayan “Afri” kabilesinden türemiştir. Romalılar bu bölgeye “Africa terra” yani “Afri halkının toprağı” diyordu. Zamanla bu isim yalnızca kuzeyi değil, tüm kıtayı kapsar hâle geldi.

        • 6

          ASYA

          “Asya” ismi, Antik Yunanca “Ἀσία” (Asia) kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin, Anadolu’nun batısında yaşayan “Assuwa” isimli bir topluluktan geldiği düşünülüyor. Başlangıçta yalnızca Ege kıyılarının ötesini tanımlarken, daha sonra tüm doğu topraklarına yayılan bir ad hâline geldi.

        • 7

          AVRUPA

          “Avrupa” adı, Yunan mitolojisindeki Fenikeli prenses Europa’dan geliyor. Zeus’un kendisine âşık olduğu Europa’yı bir boğa kılığına girerek Girit’e kaçırdığı anlatılır. Antik Yunanlılar, Ege’nin batısındaki toprakları bu efsanevi prensesin adıyla anmaya başladı. Zamanla, kıtanın tamamı “Europe” olarak adlandırıldı.

          Kaynak: Brittanica, How Stuff Works

          Fotoğraf: IStock

        Yazı Boyutu
