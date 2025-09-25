ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koltuk jesti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme sona erdi.

Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme dünya basınında geniş yankı buldu. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında F-35 ve F-16 programları öne çıkarken, Trump’ın yakasındaki F-35 rozeit de dikkat çekti. Ayrıca Trump’ın Oval Ofis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandalyesini çekerek jest yapması, görüşmeye damga vuran bir diğer ayrıntı oldu.

ERDOĞAN'IN SANDALYESİNİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Makam aracından indiğinde Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, ardından Trump ile birlikte içeri geçti. İki lider, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis’e yöneldi. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a jest yaparak sandalyeyi çekti.

FOTO: AA TRUMP'IN YAKASINDAKİ F-35 ROZETİ Öte yandan, Trump'ın yakasındaki rozet görüşmenin dikkat çeken detaylarından biri oldu. Trump'ın F-35 konusunda olumlu mesajlar vermesi ve yakasında F-22 savaş uçağını temsil eden bir rozet takması, önemli bir ayrıntı olarak değerlendirildi. MAKAM ARACINA KADAR UĞURLADI Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Trump'ın ayrıca uğurlama sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer yetkililer ile ayaküstü sohbet ettiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi Haberi Görüntüle Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir