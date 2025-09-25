Habertürk
        ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koltuk jesti

        ABD Başkanı Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koltuk jesti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı. Öte yandan Başkan Trump'ın yakasına taktığı F-35 rozeti dikkatleri çekti. Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 22:08 Güncelleme: 25.09.2025 - 22:40
        Trump'tan koltuk jesti
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray’da yapılan görüşme sona erdi.

        Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme dünya basınında geniş yankı buldu. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında F-35 ve F-16 programları öne çıkarken, Trump’ın yakasındaki F-35 rozeit de dikkat çekti. Ayrıca Trump’ın Oval Ofis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sandalyesini çekerek jest yapması, görüşmeye damga vuran bir diğer ayrıntı oldu.

        ERDOĞAN'IN SANDALYESİNİ ÇEKTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Makam aracından indiğinde Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, ardından Trump ile birlikte içeri geçti. İki lider, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Oval Ofis’e yöneldi. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a jest yaparak sandalyeyi çekti.

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        TRUMP'IN YAKASINDAKİ F-35 ROZETİ

        Öte yandan, Trump’ın yakasındaki rozet görüşmenin dikkat çeken detaylarından biri oldu. Trump’ın F-35 konusunda olumlu mesajlar vermesi ve yakasında F-22 savaş uçağını temsil eden bir rozet takması, önemli bir ayrıntı olarak değerlendirildi.

        MAKAM ARACINA KADAR UĞURLADI

        Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı. Trump’ın ayrıca uğurlama sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer yetkililer ile ayaküstü sohbet ettiği görüldü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Haberi Görüntüle

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        #Trump-Erdoğan
        #haberler
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa