Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Olay 25 Eylül günü saat 14.30 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., caddede karşılaştıkları Rasif Hüseynov adlı kişiyle iddialara göre bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

REKLAM advertisement1

Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. ve annesi G.Ç., yanlarındaki bıçak ile Rasif Hüseynov’u bıçakladı. Bu sırada olayı görerek, araya girmeye çalışan İ.G. isimli kişi de bıçakla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hüseynov ve İ.G.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hüseynov tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kısa sürede kimlikleri belirlenen G.Ç. (51) ve yaşı henüz 16 olan kızı D. Ç.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.