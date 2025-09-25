Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de yarın Corendon Alanyaspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Liverpool ile yapacakları maçlarda galibiyet istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 20:50 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:50
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda düzenlenen erkek ve kadınlarda basketbol ile voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının forma tanıtım organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Sarı-kırmızılı erkek futbol takımının Süper Lig'e iyi başladığını aktaran Özbek, "Her iki maçta da Galatasaray kazanmak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de zaten başarılı bir çizgimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Şu anda 6'da 6 yaptık. 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü göstermek istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Sahamızda oynayacağımız o maçı da kazanmak arzusundayız. Gerek teknik ekip gerek futbolcularımız bunun bilincinde. İnşallah salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyet hediye ederiz." diye konuştu.

        Futbol A takım forma tedarikçisi firmayla yaptıkları anlaşmanın bedelini artırdıklarını vurgulayan Özbek, "Başarıyla beraber sponsorlarımızın desteği de artıyor. Puma firmasıyla da görüşmelerimiz var. Geçmişte imzaladığımız anlaşmanın daha da üzerine çıkıp süresini de uzatmak suretiyle Galatasaray'a verecekleri desteğin daha da büyümesini sağlıyoruz. Anlaşmayı henüz imzalamadık ama önümüzdeki birkaç gün içinde imzalayacağız." şeklinde görüş belirtti.

        "BU SENE AMATÖR SPORLARDA İDDİALIYIZ"

        Dursun Özbek, bu sezon amatör branşlarda iddialı olduklarını dile getirdi.

        Özbek, forma tanıtım gecesiyle ilgili, "Kadın futbolun ve diğer amatör şubelerimizin forma lansmanı için buradayız. Galatasaray, olimpik branşları Türkiye'ye getiren kulüp olarak tüm amatör branşlarda aynı ciddiyetle faaliyet gösteriyor. Bu gece bizim için çok önemliydi. Sportif faaliyetlerimizde bize destek vere sponsorlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Amatör branşlarda bu sezon daha başarılı olmayı hedeflediklerini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Amatör branşları geçmiş seneden daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bu bizim misyonumuz. Bu sporları Türkiye'ye getiren kulüp Galatasaray. Bundan dolayı her zaman geçmişte elde ettiğimiz başarıların üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Bu sene amatör sporlarda iddialıyız. Başarılarımızla taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

