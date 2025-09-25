Trump'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını tamamen sona erdirmesine ilişkin plan sunduğu iddia edildi

ABD Başbakanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanları, salı gecesi BM Genel Kurulu marjında Gazze konulu toplantı gerçekleştirilmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun toplantıya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, ilk kez İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 2 yıldır devam eden şiddetli saldırılarının tamamen sona erdirilmesini hedefleyen bir "Amerikan planı" ortaya koydu.

Toplantıya katılan liderlere, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını "derhal sona erdirmesi" gerektiğinin altını çizen Trump, söz konusu planı, "İsrail'in uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaşması nedeniyle" sunduğunu ifade etti.

Trump, liderlerden plana destek vermeleri ve Gazze'de "ertesi gün planının" bir parçası olmalarını istediğini belirtti.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu da kaydedildi.

TRUMP'IN GAZZE'YE SALDIRILARIN KALICI OLARAK SON BULMASI İÇİN SUNDUĞU PLAN

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

TRUMP'IN PLANINA DESTEK İÇİN İSRAİL'İN İLHAK VE İŞGALDEN VAZGEÇMESİ ŞARTI

Öte yandan BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya katılan liderler, Trump'ın planına belirli şartlar altında destek vereceklerini vurguladı.

Söz konusu şartlar arasında İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni ilhaka kalkışmaması, Gazze Şeridi'nde herhangi bir işgale girişmemesi ve yasa dışı Yahudi yerleşim yeri kurmamasının yer aldığı aktarıldı.