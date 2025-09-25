Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-nazi Arda'ya 75 yıl hapis | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'ya 75 yıl hapis!

        Eskişehir'de, Neo-Nazi sembolünün bulunduğu ekipmanlar kuşanıp, kar maskesi takıp hücum yeleği giyerek sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan 19 yaşındaki Arda Küçükyetim, 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 08:43 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:15
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 12 Ağustos 2024 tarihinde, kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek, Neo-Nazi kıyafetiyle Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim (19), buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı.

        SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

        DHA ve İHA'daki habere göre Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

        108 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Arda Küçükyetim hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede sanık Küçükyetim hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        75 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Davanın karar duruşmasında Arda Küçükyetim hakim karşısına çıktı. Kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Küçükyetim’e ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
