Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'ya 75 yıl hapis!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 12 Ağustos 2024 tarihinde, kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek, Neo-Nazi kıyafetiyle Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen Arda Küçükyetim (19), buradaki çay bahçesinde Tevfik Arslan (72), Cumali Özemek (58), Naşit Özyürek (88), Metin Korkmaz (65) ve Cemal Altıntaş'ı (52) bıçakla yaraladı.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI DHA ve İHA'daki habere göre Küçükyetim, bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Arda Küçükyetim, ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

108 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Arda Küçükyetim hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede sanık Küçükyetim hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

75 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ Davanın karar duruşmasında Arda Küçükyetim hakim karşısına çıktı. Kapalı olarak görülen duruşmada mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Küçükyetim’e ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından 75 yıl 5 ay hapis cezası verdi.