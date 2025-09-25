Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.408,61 %0,37
        DOLAR 41,4750 %0,08
        EURO 48,7630 %0,17
        GRAM ALTIN 5.014,37 %0,71
        FAİZ 39,77 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 59,80 %2,15
        BITCOIN 111.993,00 %-1,39
        GBP/TRY 55,7758 %0,02
        EUR/USD 1,1736 %-0,02
        BRENT 68,83 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 8.198,50 %0,71
        Haberler Ekonomi Altın Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor - Altın Haberleri

        Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor

        Altının onsu bu yıl yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde kazandırırken, 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        46 yılın en hızlı yükselişi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı.

        Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, bu gelişmelerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Aylık bazda bakıldığında, ons altın fiyatı ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26, mayısta yüzde 0,03, haziranda yüzde 0,41 arttı. Altının onsu, temmuz ayında yüzde 0,39 değer kaybetti, ağustosta yüzde 4,8 değer kazandı. Ons fiyatı eylül ayında ise bugün itibarıyla yüzde 8,54 yükseldi.

        REKLAM

        Yılın başından bu yana rekor seviyesini 3 bin 791 dolara çıkaran altının onsu, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 43 kazandırdı. Ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.

        Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, "Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor." dedi.

        Hussain, büyük merkez bankalarının alımları ve Çin'deki güçlü yatırımcı talebi gibi bazı destekleyici unsurların altındaki yükseliş trendi için temel itici güç olmaya devam ettiğini belirtti.

        Bu nedenle altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin süreceği öngörüsünde bulunan Hussain, altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Habertürk Anasayfa