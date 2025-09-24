Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık." dedi.

        Giriş: 24.09.2025 - 21:47 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:33
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İklim Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

        Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun 2053 net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu belirten Erdoğan, emisyon ticaret sistemini kurma, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarının sürdüğünü anlattı.

        Erdoğan, iklim politikalarını enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere yedi sütun üzerine inşa ettiklerini söyledi.

        İkinci ulusal katkı beyanını da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirlediklerini dile getiren Erdoğan, "Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini artırırken, sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demir yolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansmana erişim ve teknoloji alanındaki işbirlikleri elzemdir. Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki 'sıfır atık' hareketinin iklim değişikliğiyle mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim. 2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31. COP Taraf Devletler Konferansı ile bütün bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

        "Yarın Sayın Trump ile teferruatlı bir görüşmemiz olacak"

        Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam lideri ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile inşallah detay teferruatlı bir görüşmemiz olacak." dedi.

        Bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz." yanıtını verdi.

