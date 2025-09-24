Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti.

Zelenskiy, tüm kurulu Ukrayna'ya desteğe ve Rusya'ya karşı ses yükseltmeye, eyleme geçmeye çağırdı.

Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Güçlü dostlarınız yoksa uluslararası hukuk çalışmıyor.

Suriye'de tüm olup bitenlerden sonra yaptırımlar hala devam ediyor. Suriye daha büyük bir desteği hak ediyor.

Benim ülkemde hala her gün insanlar ölüyor çünkü Rusya ateşkesi reddediyor. Uluslararası kurumlar zayıf olduğu için bu çılgınlık devam ediyor.

Uzun süredir var olan askeri ittifaklar güvende olduğunuz anlamına gelmiyor. İlk defa Rus jetleri bilerek Estonya'nın hava sahasını işgal etti. Rusya kasıtlı olarak hava sahalarını ihlal ediyor.

Gürcistan'ı kaybedebilirdik. Belarus da yıllardır Rusya'ya bağlı. Avrupa da Moldova için bu şartları sağlamalı. Moldova kaybedilmemeli. Avrupa Birliği Moldova'ya enerji desteğiyle destek vermeli, ulusların haklarını korumalı.

Afganistan'da Taliban büyük bir ülkeyi karanlık çağlara geri götürdü. Bunun sebebi uluslararası kurumların zayıflaması sebebiyle oldu.

"Yapay zeka için küresel kural lazım" Dün Başkan Trump burada konuştu. Trump daha önce bir suikast girişimine uğramıştı. Ukraynalı bir kadın da burada, ABD'de bir bıçakla katledildi. Her gün şiddet haberleri görüyoruz. Hepsi silahlarla gerçekleştiriliyor. Artık binlerce insan profesyonelce drone kullanarak insan nasıl öldürülür biliyor. Eskiden bu devletlerin kabiliyetindeydi. Artık basit bir insan bile drone kullanarak saldırı gerçekleştirebilir. Drone'lar terör grupları tarafından kullanıldığında ne oluyor? Kaos. Dünya, tarihteki en büyük silah yarışını izliyor. Yapay zeka çok önemli bir faktör. Böyle giderse dünyada güvenli bir alan kalacak mı bilmiyorum. Bizim yapay zekayla ilgili küresel kurallara ihtiyacımız var. Birkaç sene beklersek her şey için çok geç olabilir. Ukrayna'nın büyük bir donanması yoktu ancak Karadeniz'de başarılı olduk. Bunu dronelarla başardık. Deniz ticareti rotalarımızı bu şekilde koruduk. Dronelarımızla Rus bombardıman uçaklarını vurduk. Her sene bu silahlar daha da ölümcül bir hale geliyor. Ukrayna yeraltı okulları, yeraltı hastaneleri inşa etmeye başladı. Rusların bombardıman uçaklarından ve dronelarından korunmamız gerekiyor. Sizin bu tehditlerden korunmak için kendi silahlarınız var mı? Putin'i şu an durdurmak, her limanı, her gemiyi teröristlerden korumaktan daha ucuz. Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa bu yapılmalı. Şu an yapılmalı."