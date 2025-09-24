Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eser Karaca cinayeti, 3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!

        Kahramanmaraş'ta, 4 ay önce boşandığı tıbbi sekreter 42 yaşındaki Eser Karaca'yı, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı özel hastanede öldüren 44 yaşındaki Atilla Ayıntaplı hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Silahla tehdit' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi.

        İddiaya göre, Atilla Ayıntaplı (44), poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca’nın (42) çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi.

        "İKİNİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM" DEDİ

        DHA'daki habere göre Karaca ve Ayıntaplı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkarken, bu sırada odaya Karaca’nın iş arkadaşı Ç.A. girdi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.’dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, “İkinizi de öldüreceğim” diyerek poşetten silahını çıkardı.

        ÇALIŞTIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

        Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

        4’ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ

        Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEBİ KABUL EDİLDİ

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılık, Atilla Ayıntaplı hakkında ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit etmesinden dolayı da ‘Silahla tehdit’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne kabul edilerek davaya dönüştü.

        CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Atilla Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde Atilla Ayıntaplı içerisinde tüfek olan poşetle hastanede eski eşinin odasına girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir süre sonra Eser Karaca ve arkadaşı Ç.A.'nın odadan koşarak uzaklaşması ve Ayıntaplı'nın peşlerinden koşması yer alıyor.

        Ç.A. ve Eser Karaca odadan koşarak çıkarken, Ayıntaplı poşetin içerisinden çıkardığı tüfekle kadınların peşinden gidiyor. Ayıntaplı peşinden koştuğu ve kendisine durması için işaret yapan eski eşine tüfekle 3 el ateş etmesinin yer aldığı görüntülerde, yaşananlara tanık olanların ise korku ve panik içerisinde kaçıştıkları da görülüyor.

        Atilla Ayıntaplı ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşladı!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Öldüren heyelana ruhsatsız oto yıkama yol açtı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Kahreden haber... Yoldaki çocukları kurtarmak istedi!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        2 milyonu aşkın yasa dışı göçmen ABD'den ayrıldı
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Habertürk Anasayfa