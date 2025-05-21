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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser Karaca'yı katletti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!

        Kahramanmaraş'ta, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca, ayrıldığı eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kaçan katil zanlısı yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.05.2025 - 15:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:06
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        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
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        Kahramanmaraş'ta, edinilen bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulanan özel bir hastane, kadın cinayetinin son adresi oldu.

        HASTANEDE 'POMPALI' DEHŞETİ

        Hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı.

        MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

        Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Katil zanlısı eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        POLİS ZANLIYI YAKALADI

        Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #KAHRAMANMARAŞ
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