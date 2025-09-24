Habertürk
        Kruvaziyer turizminde 8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı

        Kruvaziyer turizminde 8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşandığını belirterek "2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 11:09 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:10
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kruvaziyer turizmine ilişkin son verileri sosyal medya hesaplarından duyurdu.

        Bakan Ersoy paylaşımında şu bilgileri paylaştı:

        "2025 yılının Ocak–Ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye’yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor.

        Kruvaziyer turizmi yalnızca turizm gelirlerimizi artırmakla kalmıyor; aynı zamanda liman kentlerimizin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağlıyor.

        Kuşadası ve İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalarla limanlarımız, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geliyor. Galataport İstanbul da bu başarıya güç katan en önemli merkezlerimizden biri.

        -2024’te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878’e çıktı.

        -Yolcu sayımız 2023’e göre yüzde 56, 2024’e göre yüzde 18 arttı.

        -Yalnızca Ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı.

        Kruvaziyer turizminde ulaştığımız bu başarılarda, liman altyapılarının güçlendirilmesi ve yatırımların hayata geçirilmesinde büyük katkıları olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum.

        #TürkiyeYüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz’in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi."

        Habertürk Anasayfa