        Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU

        Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda goller 15,32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1. dakikada Tamy Abraham'dan geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.09.2025 - 18:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:01
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazandı.

        Siyah-Beyazlılarda goller 15,32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1. dakikada Tamy Abraham'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 9'a yükseltirken Kayserispor ise 4 puanda kaldı.

        Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kayserispor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        RAFA SILVA'DAN İLK!

        Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Kayserispor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı. Portekizli yıldız, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırdı.

        Rafa Silva bu maçlar birlikte kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

        BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK VARDI

        Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

        Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.

        ORKUN KÖKÇÜ 11'E DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü.

        Ligin 5. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kayserispor maçında 11'deki yerini aldı.

        Öte yandan Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.

        KAYSERİSPOR'DA 11 EKSİK

        Kayserispor'da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

        Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah müsabakada yer almadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

        15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

        20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.

        32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

        45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

        45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

        Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamladı.

        (İkinci yarı az sonra...)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
