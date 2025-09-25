Türk takımlarından Avrupa'da 'kara' tablo: Son 10 maçta galibiyet yok!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt hezimetiyle başlarken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak futbolseverleri üzdü.

İki dev kulübün Avrupa sezonuna mağlubiyetle başlamasının ardından Türk futbolunun Avrupa'daki 'kara tablo'su dikkat çekti.

REKLAM advertisement1

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor 20 maçta sadece 6 galibiyet alırken, bu mücadelelerin 10'undan mağlubiyetle ayrıldı.

İşte temsilcilerimizin bu sezon Avrupa'da elde ettiği sonuçlar: REKLAM BAŞAKŞEHİR: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet BEŞİKTAŞ: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet FENERBAHÇE: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet GALATASARAY: 1 Mağlubiyet SAMSUNSPOR: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK! Bu arada Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. İşte o sonuçlar: Fenerbahçe 0-0 Benfica Lausanne 1-1 Beşiktaş Panathinaikos 2-1 Samsunspor Başakşehir 1-2 Craiova Benfica 1-0 Fenerbahçe Beşiktaş 0-1 Lausanne Samsunspor 0-0 Panathinaikos Craiova 3-1 Başakşehir Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe