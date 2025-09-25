Habertürk
        Türk takımlarından Avrupa'da 'kara' tablo: Son 10 maçta galibiyet yok!

        Türk takımlarından Avrupa'da 'kara' tablo: Son 10 maçta galibiyet yok!

        Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlarken, Türk takımlarının son dönemdeki performansı acı bir tabloyu gözler önüne serdi. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:12
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt hezimetiyle başlarken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak futbolseverleri üzdü.

        İki dev kulübün Avrupa sezonuna mağlubiyetle başlamasının ardından Türk futbolunun Avrupa'daki 'kara tablo'su dikkat çekti.

        Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor 20 maçta sadece 6 galibiyet alırken, bu mücadelelerin 10'undan mağlubiyetle ayrıldı.

        İşte temsilcilerimizin bu sezon Avrupa'da elde ettiği sonuçlar:

        BAŞAKŞEHİR: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

        BEŞİKTAŞ: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

        FENERBAHÇE: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet

        GALATASARAY: 1 Mağlubiyet

        SAMSUNSPOR: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet

        SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK!

        Bu arada Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi.

        İşte o sonuçlar:

        Fenerbahçe 0-0 Benfica

        Lausanne 1-1 Beşiktaş

        Panathinaikos 2-1 Samsunspor

        Başakşehir 1-2 Craiova

        Benfica 1-0 Fenerbahçe

        Beşiktaş 0-1 Lausanne

        Samsunspor 0-0 Panathinaikos

        Craiova 3-1 Başakşehir

        Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

        Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe

