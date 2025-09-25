Türk takımlarından Avrupa'da 'kara' tablo: Son 10 maçta galibiyet yok!
Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezona mağlubiyetle başlarken, Türk takımlarının son dönemdeki performansı acı bir tabloyu gözler önüne serdi. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt hezimetiyle başlarken, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe de Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olarak futbolseverleri üzdü.
İki dev kulübün Avrupa sezonuna mağlubiyetle başlamasının ardından Türk futbolunun Avrupa'daki 'kara tablo'su dikkat çekti.
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor 20 maçta sadece 6 galibiyet alırken, bu mücadelelerin 10'undan mağlubiyetle ayrıldı.
İşte temsilcilerimizin bu sezon Avrupa'da elde ettiği sonuçlar:
BAŞAKŞEHİR: 3 Galibiyet, 1 Beraberlik, 2 Mağlubiyet
BEŞİKTAŞ: 2 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet
FENERBAHÇE: 1 Galibiyet, 1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet
GALATASARAY: 1 Mağlubiyet
SAMSUNSPOR: 1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet
SON 10 MAÇTA GALİBİYET YOK!
Bu arada Türk takımları, Avrupa'da oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi.
İşte o sonuçlar:
Fenerbahçe 0-0 Benfica
Lausanne 1-1 Beşiktaş
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
Başakşehir 1-2 Craiova
Benfica 1-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 0-1 Lausanne
Samsunspor 0-0 Panathinaikos
Craiova 3-1 Başakşehir
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe