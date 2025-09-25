Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!

İstanbul Kağıthane'de olay dün saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat Kısakol'a (34) silahlı saldırıda bulundu.

DHA'daki habere göre göğsünden ve kolundan yaralanan genç avukat kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kısakol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç kanama riski olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.