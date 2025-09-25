Habertürk
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!

        İstanbul'da, 34 yaşındaki avukat Murat Kısakol, bir restoranda yemek yediği sırada motosikletli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve kolundan vurulan Kısakol, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 07:33 Güncelleme: 25.09.2025 - 08:56
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        İstanbul Kağıthane'de olay dün saat 15.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Caddeye plakasız motosikletle gelen 2 kişiden biri, motosikletten inerek bir restoranda yemek yiyen avukat Murat Kısakol'a (34) silahlı saldırıda bulundu.

        MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

        DHA'daki habere göre göğsünden ve kolundan yaralanan genç avukat kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kısakol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İç kanama riski olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

        Restoranda olay yeri inceleme çalışması yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletle gelen saldırganlardan birinin inerek restoran içine ateş ettiği ve koşarak kaçarken yere düştüğü görülüyor. Yerden kalktıktan sonra motosiklete binen saldırganın olay yerinden kaçtığı görülüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
