        Haberler Gündem 3. Sayfa Adli Tıp önünde yoğun önlem! Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü! | Son dakika haberleri

        Adli Tıp önünde yoğun önlem! Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!

        Van'da husumetli iki aile arasındaki barış buluşması dehşetle sonuçlandı. Olayda Sinan ve Osman Özcan kardeşler ile anneleri Bülbül Özcan, gittikleri evde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Devam eden gerginlik nedeniyle hem otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu çevresinde hem de yeni bir olayın yaşanmaması için kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 12:32 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:32
        Barış buluşması kana bulandı, 3 kişi öldü!
        Van'ın Gürpınar ilçesinde aralarındaki husumeti sona erdirmek için gittikleri evde uğradıkları silahlı saldırıda ölen anne Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan'ın (45) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sinan Özcan
        Sinan Özcan

        ANNE VE 2 OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

        Aralarında husumet olan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Bu nedenle Aslan ailesinin evine giden Sinan ve Osman Özcan kardeşler ile anneleri Bülbül Özcan silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve 2 oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bülbül Özcan ve oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğullarının cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Osman Özcan
        Osman Özcan

        ADLİ TIP ÖNÜ VE MAHALLEDE YOĞUN ÖNLEM

        Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasını ardından yakınlarına teslim edilen cenazelerin, şehir merkezindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

        Öte yandan, devam eden gerginlik nedeniyle hem otopsi işlemlerini yapıldığı Adli Tıp Kurumu çevresinde hem de yeni bir olayın yaşanmaması için kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
