        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Van'da anne ve 2 oğlu, barışmak için gittikleri evde öldürüldü!

        Van Gürpınar'da aralarındaki husumeti sona erdirmek için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan anne ile 2 oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 01:08 Güncelleme: 25.09.2025 - 01:16
        Olay dün akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi.

        Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı.

        ANNE VE 2 OĞLU ÖLDÜRÜLDÜ

        Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. İki aile arasında gerginlik artarken jandarma, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

