        2025 Ballon d'Or sahibini buldu: Ousmane Dembele - Futbol Haberleri

        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!

        Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü PSG forması giyen Ousmane Dembele kazandı. Bununla birlikte Ballon d'Or oylamasında sıralaması da netleşti. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 19:54 Güncelleme: 23.09.2025 - 00:14
        • 1

          Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...

        • 2

          YILIN EN İYİ FORVETİ

          Arsenal'in İsveçli santrforu Viktor Gyökeres, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy’i Viktor Gyökeres kazandı.

        • 3

          YILIN EN İYİ KALECİSİ

          Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Manchester City'e transfer olan Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.

        • 4

          YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

          Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, 'Dünyanın En İyi Teknik Direktörü' seçildi ve Ballon d'Or galasında Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.

        • 5

          KADINLARDA BALLON D'OR'UN SAHİBİ

          Aitana Bonmati, kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu. İspanyol oyuncu, ödülü üç kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. (2023,2024,2025)

        • 6

          YILIN TAKIMI

          2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazanan; 2025-2026 sezonu başında da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren PSG yılın en iyi takımı seçildi.

        • 7

          YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSU

          Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, listede 5. sırada yer aldı.

          2- Desire Doue
          3- Joao Neves
          4- Estevao
          5- Kenan Yıldız

        • 8

          30- MICHAEL OLISE

        • 9

          29- FLORIAN WIRTZ

        • 10

          28- VIRGIL VAN DIJK

        • 11

          27- DECLAN RICE

        • 12

          26- ERLING HAALAND

        • 13

          25- DENZEL DUMFRIES

        • 14

          24- FABIAN RUIZ

        • 15

          23- JUDE BELLINGHAM

        • 16

          22- ALEXIS MAC ALLISTER

        • 17

          21- SERHOU GUIRASSY

        • 18

          20- LAUTARO MARTINEZ

        • 19

          19- JOAO NEVES

        • 20

          18- SCOTT MCTOMINAY

        • 21

          17- ROBERT LEWANDOWSKI

        • 22

          16- VINICIUS JUNIOR

        • 23

          15- VIKTOR GYÖKERES

        • 24

          14- DESIRE DOUE

        • 25

          13- HARRY KANE

        • 26

          12- KHVICHA KVARATSKHELIA

        • 27

          11- PEDRI

        • 28

          10- NUNO MENDES

        • 29

          9- GIANLUIGI DONNARUMMA

        • 30

          8- COLE PALMER

        • 31

          7- KYLIAN MBAPPE

        • 32

          6- ACHRAF HAKIMI

        • 33

          5- RAPHINHA

        • 34

          4- MOHAMED SALAH

        • 35

          3- VITINHA

        • 36

          2- LAMINE YAMAL

        • 37

          1- OUSMANE DEMBELE

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa