2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oldu. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü PSG forması giyen Ousmane Dembele kazandı. Bununla birlikte Ballon d'Or oylamasında sıralaması da netleşti. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan yılın en iyileri...
YILIN EN İYİ FORVETİ
Arsenal'in İsveçli santrforu Viktor Gyökeres, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy’i Viktor Gyökeres kazandı.
YILIN EN İYİ KALECİSİ
Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Manchester City'e transfer olan Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.
YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ
Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, 'Dünyanın En İyi Teknik Direktörü' seçildi ve Ballon d'Or galasında Johan Cruyff Ödülü'nü kazandı.
KADINLARDA BALLON D'OR'UN SAHİBİ
Aitana Bonmati, kadınlarda Ballon d'Or Ödülü'nün sahibi oldu. İspanyol oyuncu, ödülü üç kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. (2023,2024,2025)
YILIN TAKIMI
2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazanan; 2025-2026 sezonu başında da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götüren PSG yılın en iyi takımı seçildi.
YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSU
Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, listede 5. sırada yer aldı.
2- Desire Doue
3- Joao Neves
4- Estevao
5- Kenan Yıldız
30- MICHAEL OLISE
29- FLORIAN WIRTZ
28- VIRGIL VAN DIJK
27- DECLAN RICE
26- ERLING HAALAND
25- DENZEL DUMFRIES
24- FABIAN RUIZ
23- JUDE BELLINGHAM
22- ALEXIS MAC ALLISTER
21- SERHOU GUIRASSY
20- LAUTARO MARTINEZ
19- JOAO NEVES
18- SCOTT MCTOMINAY
17- ROBERT LEWANDOWSKI
16- VINICIUS JUNIOR
15- VIKTOR GYÖKERES
14- DESIRE DOUE
13- HARRY KANE
12- KHVICHA KVARATSKHELIA
11- PEDRI
10- NUNO MENDES
9- GIANLUIGI DONNARUMMA
8- COLE PALMER
7- KYLIAN MBAPPE
6- ACHRAF HAKIMI
5- RAPHINHA
4- MOHAMED SALAH
3- VITINHA
2- LAMINE YAMAL
1- OUSMANE DEMBELE