Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var | Dış Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Şara, Batı ile ilişkilerde yeni bir evreye girildiğini ifade ederken, ABD ve genel olarak Batı ile Suriye arasında inşa edilebilecek birçok konu olduğunu dile getirdi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırdığını, Kongre'nin de harekete geçerek bütün yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesini çatışmalardan ve karışıklıktan koruyacak şeyin silahların devletin elinde toplanması olduğunu vurguladı.

Şara, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'deki siyasi yapısı SDG ile 10 Mart'ta sağlanan anlaşmanın uygulanması konusunda ise bir gecikme bulunduğunu söyledi.

Şara, yönetime geldikleri günden bu yana İsrail'in birçok saldırı düzenlediğini, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik saldırının ise bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail ile güvenlik anlaşması müzakerelerinde İsrail'in endişelerinin olması durumunda, endişelerin kendilerine arabulucular vasıtasıyla iletilebileceğini söyledi. Şara, İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini dile getirirken, güvenlik anlaşması konusunda ileri aşamaya geçildiğini bildirdi.