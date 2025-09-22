2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or 2025'in kazananı belli oluyor. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülü, kısa bir süre sonra sahibini bulacak. İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan sıralama...
İşte Paris'te düzenlenen törende açıklanan sıralamalar...
30- MICHAEL OLISE
29- FLORIAN WIRTZ
28- VIRGIL VAN DIJK
27- DECLAN RICE
26- ERLING HAALAND
25- DENZEL DUMFRIES
24- FABIAN RUIZ
23- JUDE BELLINGHAM
22- ALEXIS MAC ALLISTER
21- SERHOU GUIRASSY
20- LAUTARO MARTINEZ
19- JOAO NEVES
18- SCOTT MCTOMINAY
17- ROBERT LEWANDOWSKI
16- VINICIUS JUNIOR
15- VIKTOR GYÖKERES
14- DESIRE DOUE
13- HARRY KANE
12- KHVICHA KVARATSKHELIA
11- PEDRI
