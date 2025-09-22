Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi, Osimhen ve puan farkı açıklaması!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de konuk ettikleri Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
- 1
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından konuştu.
- 2
"ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"
"Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu."
- 3
"SIKINTI YAŞAMADIK AMA..."
"İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."
-
- 4
"DEĞERLİ OLAN KAZANMAK"
"Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik."
- 5
LIVERPOOL, BEŞİKTAŞ
"Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum."
- 6
"İYİ OLAN BU"
"İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."
-
- 7
YUNUS AKGÜN
"Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve Ismael Jakobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık."
- 8
"TÜM DÜNYA BUNU YAPIYOR"
"Rotasyonlar yapacağız. Davinson özellikle Milli Takım'da çok fazla maç oynadı. Buraya geldi burada oynadı. Onu dinlendirmiş olduk. Lemina'yı daha idareli kullandığımız oyunculardan biri. Dört günde bir maçları çıkartmakta bazen zorlanıyor. Onu da idareli kullanıyoruz. Sara'nın ayağında sakatlık olduğu için yedekten soktuk bugün. Bu değişiklikler oluyor. Tüm dünya bunu yapıyor."
- 9
"BU NORMALLEŞTİRİLMEMELİ"
"Süper Lig'i kazanmak normalleştirilmemeli! Çok büyük yatırımlar ve transferler yapılıyor. Bir sürü farklı hocalar, ekipler geliyor. Yabancı kaliteli teknik adamlar da geliyor uzun süredir.
Şampiyon olmak Süper Lig'de normal değil, çok önemli! Siz kazandıkça normalleştiriyorsunuz, insanlar 'Türkiye'de nasıl olsa kazanıyorsun' diye düşünüyor. Kazanamayan da var! Her sene her takım şampiyon olmuyor! Bunu normalleştirmemek lazım."
-
- 10
"OBJEKTİF DEĞERLENDİRMELİYİZ"
"Avrupa'daki başarı ve başarısızlığı da objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Frankfurt maçının skoru bize yakışmadı. Belki utanacağımız bir skorla dönmek...
Taraftarın üzerindeki etkiyi ölçemezsiniz! Beklenti çok fazla, bu beklentiyi de yaratan biziz. Ümit veren de biziz, üzen de biziz. Kendimizi affetmeyeceğiz.
Bizim de hedeflerimiz büyük, küçük değil! Bu hedeflere ulaşamadığımız zaman, istemediğimiz sonuçlar alınca üzülüyoruz..."
- 11
"BUNU HEP YAPTIK"
"Taraftara yakışan oyunu oynamak için uğraşıyoruz. Bunu hep yaptık. 6'da 6 yaptık, 14 maçtır kazanıyorsunuz...
Oyun olarak bu maç belki yetmedi ama sonuç olarak yetti. Maç öncesi, bir önceki hatalarımızı konuşuyoruz, gösteriyoruz.
Ligin iyi takımlarından ve 9 gün hazırlanan takıma karşı en iyi halimizle refleks veremedik ama sonrasında maçı elimize aldık."
- 12
ŞAMPİYONLAR LİGİ
"Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'deki tempoyu bulamıyorsunuz. Her hafta daha düşük tempoda oynarken, orada farklı bir tempo var. Bunun toparlanması da kolay olmuyor.
Frankfurt her girdiği pozisyonu attı veya biz atmalarına yardım ettik. Türkiye'de sizi bu kadar kolay cezalandırmıyorlar. Bunu bu arada Almanya'da biz de yapabilirdik.
Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla cezalandırma var."
-
- 13
KOŞU MESAFESİ
"Bizim de bu konuda çalıştığımız bir şirket var. Bize gelen verilere göre iki takımın koşu mesafesi de 119-119km!
Ben de maçtan sonra UEFA'nın istatistiklerine çok şaşırmıştım. PSG-Union Saint-Gilloise maçında Union Saint-Gilloise'nin 144km koştuğu gözüküyor. Herhalde bütün maç koştular, birbirlerinin etraflarında döndüler. PSV'nin 141 koştuğu görülüyor. Kaleci dahil herkesin 13 koşması lazım. UEFA'nın sitesinde yanlış veriler var.
Yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu konuda eleştiri oldu. Ben olsam ben de eleştirirdim. Ama gerçek bu değil. İki takım da eşit mesafe kat etti.
Dışarıdan biri olsam ben de böyle eleştirebilirdim ama içeriden böyle bir fark olmadığını gördüm. Sizlerin de belki kafanızdaki bu eleştirileri çıkarmanız, değiştirmeniz lazım."
- 14
OSIMHEN'İN DURUMU
"Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz."