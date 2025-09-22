Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi, Osimhen ve puan farkı açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi, Osimhen ve puan farkı açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de konuk ettikleri Konyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 22:44 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından konuştu.

        • 2

          "ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"

          "Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu."

        • 3

          "SIKINTI YAŞAMADIK AMA..."

          "İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."

        • 4

          "DEĞERLİ OLAN KAZANMAK"

          "Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik."

        • 5

          LIVERPOOL, BEŞİKTAŞ

          "Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum."

        • 6

          "İYİ OLAN BU"

          "İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."

        • 7

          YUNUS AKGÜN

          "Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve Ismael Jakobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık."

        • 8

          "TÜM DÜNYA BUNU YAPIYOR"

          "Rotasyonlar yapacağız. Davinson özellikle Milli Takım'da çok fazla maç oynadı. Buraya geldi burada oynadı. Onu dinlendirmiş olduk. Lemina'yı daha idareli kullandığımız oyunculardan biri. Dört günde bir maçları çıkartmakta bazen zorlanıyor. Onu da idareli kullanıyoruz. Sara'nın ayağında sakatlık olduğu için yedekten soktuk bugün. Bu değişiklikler oluyor. Tüm dünya bunu yapıyor."

        • 9

          "BU NORMALLEŞTİRİLMEMELİ"

          "Süper Lig'i kazanmak normalleştirilmemeli! Çok büyük yatırımlar ve transferler yapılıyor. Bir sürü farklı hocalar, ekipler geliyor. Yabancı kaliteli teknik adamlar da geliyor uzun süredir.

          Şampiyon olmak Süper Lig'de normal değil, çok önemli! Siz kazandıkça normalleştiriyorsunuz, insanlar 'Türkiye'de nasıl olsa kazanıyorsun' diye düşünüyor. Kazanamayan da var! Her sene her takım şampiyon olmuyor! Bunu normalleştirmemek lazım."

        • 10

          "OBJEKTİF DEĞERLENDİRMELİYİZ"

          "Avrupa'daki başarı ve başarısızlığı da objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Frankfurt maçının skoru bize yakışmadı. Belki utanacağımız bir skorla dönmek...

          Taraftarın üzerindeki etkiyi ölçemezsiniz! Beklenti çok fazla, bu beklentiyi de yaratan biziz. Ümit veren de biziz, üzen de biziz. Kendimizi affetmeyeceğiz.

          Bizim de hedeflerimiz büyük, küçük değil! Bu hedeflere ulaşamadığımız zaman, istemediğimiz sonuçlar alınca üzülüyoruz..."

        • 11

          "BUNU HEP YAPTIK"

          "Taraftara yakışan oyunu oynamak için uğraşıyoruz. Bunu hep yaptık. 6'da 6 yaptık, 14 maçtır kazanıyorsunuz...

          Oyun olarak bu maç belki yetmedi ama sonuç olarak yetti. Maç öncesi, bir önceki hatalarımızı konuşuyoruz, gösteriyoruz.

          Ligin iyi takımlarından ve 9 gün hazırlanan takıma karşı en iyi halimizle refleks veremedik ama sonrasında maçı elimize aldık."

        • 12

          ŞAMPİYONLAR LİGİ

          "Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'deki tempoyu bulamıyorsunuz. Her hafta daha düşük tempoda oynarken, orada farklı bir tempo var. Bunun toparlanması da kolay olmuyor.

          Frankfurt her girdiği pozisyonu attı veya biz atmalarına yardım ettik. Türkiye'de sizi bu kadar kolay cezalandırmıyorlar. Bunu bu arada Almanya'da biz de yapabilirdik.

          Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla cezalandırma var."

        • 13

          KOŞU MESAFESİ

          "Bizim de bu konuda çalıştığımız bir şirket var. Bize gelen verilere göre iki takımın koşu mesafesi de 119-119km!

          Ben de maçtan sonra UEFA'nın istatistiklerine çok şaşırmıştım. PSG-Union Saint-Gilloise maçında Union Saint-Gilloise'nin 144km koştuğu gözüküyor. Herhalde bütün maç koştular, birbirlerinin etraflarında döndüler. PSV'nin 141 koştuğu görülüyor. Kaleci dahil herkesin 13 koşması lazım. UEFA'nın sitesinde yanlış veriler var.

          Yanlış olduğu ortaya çıktı. Bu konuda eleştiri oldu. Ben olsam ben de eleştirirdim. Ama gerçek bu değil. İki takım da eşit mesafe kat etti.

          Dışarıdan biri olsam ben de böyle eleştirebilirdim ama içeriden böyle bir fark olmadığını gördüm. Sizlerin de belki kafanızdaki bu eleştirileri çıkarmanız, değiştirmeniz lazım."

        • 14

          OSIMHEN'İN DURUMU

          "Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        Fransa Filistin devletini tanıdı
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
        2025 Ballon d'Or sahibini buluyor!
        22 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        22 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Serin günler yakında
        Serin günler yakında
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa