Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Yunus Akgün, 45+1'de Mauro Icardi ve 64. dakikada Lucas Torreira kaydetti. Yeşil-beyazlıların tek golü ise 80. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından 6'da 6 yapan Galatasaray, 18 puana yükselerek en yakın rakibine 6 puan fark attı. 3 maçtır kazanamayan Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

İÇ SAHADA 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de RAMS Park’ta oynadığı son 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de son olarak iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 3 olmak üzere toplam 21 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Aslan, daha sonra geçtiğimiz sezon 8, bu sezon da 6 olmak üzere oynadığı 14 müsabakadan galip ayrıldı.