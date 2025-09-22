Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Talisca Kasımpaşa karşısında sıfır çekti! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Talisca Kasımpaşa karşısında sıfır çekti!

        Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Kasımpaşa ile oynanan maçta performansıyla etkisiz kaldı. Maça tek santrafor olarak başlayan Talisca, rakip ceza sahasında hiç topla buluşamazken hiç şut atamadı. Bu performansı sonrası Brezilyalı futbolcu eleştirilerin odağında yer aldı

        Giriş: 22.09.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.09.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın uzun süre 10 kişi oynadığı müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

        • 2

          Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ilk 11'de görevlendirdiği Anderson Talisca, etkisiz performansıyla adeta dibe vurdu. Erteleme maçında Alanyaspor' a karşı da penaltı vuruşundan yararlanamayan Breziyalı futbolcu son 2 haftada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.

        • 3

          Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, Kasımpaşa deplasmanında 15 kez topla buluştu. Anderson Talisca 11 pas denemesinden 8'inde isabet buldu.

        • 4

          Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa deplasmanını 0 şut ve 0 orta ile tamamladı. Tecrübeli yıldız, rakipleriyle girdiği 8 ikili mücadelenin 2'sini kazandı.

        • 5

          Talisca sahada kaldığı 59 dakikada hiç çalım atamazken kilit pas denemesinde de bulunamadı. Anderson Talisca, 59. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı.

        • 6

          TEDESCO DA ELEŞTİRİLDİ: 3 MAÇ 1 GALİBİYET!

          Fenerbahçe'de Talisca dışında eleştirilen bir diğer isim ise yeni teknik direktör Domenico Tedesco'ydu. Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco ile 3 maçta 1 galibiyet aldı.

        • 7

          Sarı-lacivertliler, Tedesco ile ilk maçına Trabzonspor karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

          Fenerbahçe, daha sonra Alanyaspor ile 2-2, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

        • 8

          Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının ardından çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e konuk olacak ve ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı kimleri etkileyecek?
        Trump'ın H-1B vizesi kararı kimleri etkileyecek?
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Habertürk Anasayfa