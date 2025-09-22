Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Ekinören köyünde Necati (85) ve Ziyaver Karaman'ın (85) yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

REKLAM advertisement1

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye erleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede, yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.