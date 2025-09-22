Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi! - Fenerbahçe Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi!

        Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 10:12 Güncelleme: 22.09.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "TEDESCO İÇİN CİDDİ BİR EKSİK PUAN"

          GÜRCAN BİLGİÇ: "Kasımpaşa'daki maç, F.Bahçe açısından amatör görüntüdeydi. Eksik rakibinin oyuna hükmetmesine izin verip eski günlerdeki gibi erken gelen golün üstüne yatmaya çalıştılar. Kasımpaşa'nın doğru oyunu, 30'dan itibaren gol sinyalini veriyordu zaten. Bu puan kaybı Tedesco için ciddi bir eksik puan." (Sabah)

        • 2

          "ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

          ENGİN VEREL: "Gelelim maça... Ama hangi maça. Belli ki oyuncuların ve hocanın bedenleri sahada, akılları kongrede. Hepsi de başkan değişirse nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalacaklarına takılmış. Evet takılmışlar. Çünkü zihinleri gibi futbolları da dağınık bir görüntü verdi dün. Hoca sahaya forvetsiz çıktı ama baktı ki işler yürümüyor, ikinci yarıda başka bir düzene geçti. Ama yine yürümedi. 10 kişi kalmış, üstelik 1-0 önde olduğun Kasımpaşa'ya karşı ikinci, üçüncü gol bulup, işi garantiye alamıyorsun. Sonra korkulan akıbet... Ve hakem Oğuzhan Çakır... Çok kötü maç yönetmedi. Bana göre tek hatası Cafu'ya kırmızı verip, Skriniar'a sarı vermemesiydi. Çünkü Cafu'nun dizine de Skriniar'ın bir müdahalesi vardı. Neyse yeni yönetim geldi ama 2 puan daha uçup gitti. Galatasaray bugün kazanırsa puan farkı 6 olacak. Sadettin Bey'in işi zor... Allah kolaylık versin."

        • 3

          "BÜYÜK SIKINTIYA GİRDİLER"

          AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe her geçen hafta şampiyonluk yarışından biraz daha uzaklaşıyor. Üstelik dün geceki tablo korkunç. Neredeyse bir devre bir kişi fazla oynamasına, maçın başında golü de bulmasına rağmen ikinci yarıda çok net ancak amatör takımların yapacağı bir markaj hatasıyla golü yiyip puanı verdiler. Daha vahim tablo şu; tüm maç boyunca Fenerbahçe'nin 'ah-vah' dedirtecek gol pozisyonu neredeyse yok. Oyunun hemen başında İrfan Can'ın ortası Kerem'in de Asensio'nun önüne bıraktığı top gol oldu, fakat ondan sonra Fenerbahçe hiçbir şey oynamadı. Fenerbahçe yavaş oynuyor, pas üstüne pas yapıyor ama pozisyon üretebiliyorlar mı kesinlikle hayır… Üstelik fevkalade bir hakem, iyi niyetli bir rakibe rağmen iki puan daha kaybedip, büyük sıkıntıya girdiler." (Sabah)

        • 4

          "F.BAHÇE BU SEZONU ÇOK ERKEN BİTİREBİLİR"

          İLKER YAĞCIOĞLU: "Bir eksiğiniz yok. Son derece güzel bir tesiste idman yapıyorsunuz. Paralarınızı zamanında alıyorsunuz. Peki topu ne zaman oynayacaksınız? Fenerbahçe taraftarını ne zaman mutlu edeceksiniz. Tamam yönetim hatalıydı gitti, hoca hatalıydı gitti. Şimdi neye sığınacaklar merak ediyorum. Fenerbahçe bu sezon sezonu çok erken bitirebilir. Asensio ve İrfan gibi 2 gol atacak oyuncu var bunları oyundan alıyorsunuz. Dinamo Zagreb maçına giderken Fenerbahçe adına oynanan oyun çok sıkıcı. Hocadan en ufak bir dokunuş da olmadı."

        • 5

          "İSMİNDEN KORKMASALAR 2-3 GOL BULURLARDI"

          ERMAN TOROĞLU: "Net olarak futbolcular ve teknik adam abandone olmuşlardır. Kasımpaşa on kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin etkili hücumu yok. Yeni teknik adamı daha anlayamadım. Deneme, yanılma yapıyor. Ama ikinci yarıda on kişi oynayan Kasımpaşa üç-dört etkili pozisyona girdi. Karşılarında Fenerbahçe olmasa, isimden korkmasalar ikinci yarıda 2-3 gol bulurlardı." (Sözcü)

        • 6

          "DEĞİŞİM SANCILI BAŞLADI"

          İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi sona erdi. Sadettin Saran yeni başkan olurken, takım Kasımpaşa beraberliği ile iyi bir hoş geldin diyemedi. Çok ilginç bir karşılaşma izledik. Maçın hemen başında dakikalar henüz 3.dakikayı gösterdiğinde Fenerbahçe öne geçti. Bu golden sonra beklenti Sarı-Lacivertlilerin farklı bir skorla maça bitireceği yönündeydi. Ancak dakikalar ilerledikçe işin hiç de öyle olmadığını gördük. Şampiyonluk hedefi olan Fenerbahçe’nin oyunu vasatın çok altında kaldı. İkili mücadeleleri kazanamadılar. Kazanma arzusu ve enerjisi yoktu. Takım olma birlikteliği yoktu. Aksine, oyuncular hakemi yanıltma adına hareketler yaptılar. En ufak darbe aldıklarında hakemden medet umdular. Bu oyun ve taktik hiç yakışmadı. Ne şut vardı. Ne de doğru dürüst bir pas trafiği. (Habertürk)

        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        Ölümü şüpheli bulunan Elif'in son görüntüsü ortaya çıktı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        Kucağında çocuğu vardı... Kadından kadına şiddet!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Vatandaş asayiş!
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Kartalkaya kâbusunda ikinci duruşma!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Habertürk Anasayfa