        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan, Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

        Giriş: 21.09.2025 - 21:03 Güncelleme: 21.09.2025 - 23:27
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

        TÜRKEVİ'NDE SEVGİ GÖSTERİSİ

        Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli." yanıtını verdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

        BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

        Erdoğan, Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

        İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BM GENEL KURULUN'DA YAPACAĞI KONUŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendireceğini belirtti.

        Bu kürsüden yükselecek sesin, Filistin'den Afrika'ya, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacağını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmişti.

        Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye'nin değil, insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül'de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz."

        Duran'ın paylaşımında yer alan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalardan bazı kesitler de bulunuyor.

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

