İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni tanıdı

AB ÜLKELERİNDE SON DURUM NE?

Son dönemde Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısı arttı.

"Filistin topraklarını uzun süredir devlet olarak tanıyan" AB ülkeleri; Bulgaristan, Çekya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'ydı. Bu ülkeler Filistin'i AB üyesi olmadan önce tanıdılar. Mevcut Çek hükümeti ise iki devletli çözümü desteklemekle birlikte tanıma konusunda farklı bir yaklaşım içinde.

AB üyesiyken "Filistin devletini" tanıyan ilk ülke ise 2014'te bu adımı atan İsveç olmuştu. İspanya ve İrlanda'nın, AB üyesi olmayan Norveç'le koordine bir hamleyle, 28 Mayıs 2024'te "Filistin devletini" tanımaları bazı dengelerin değişeceğinin ilk sinyaliydi.

Bu üç ülkeyi 4 Haziran 2024'te Slovenya izledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, ülkesinin BM toplantısında "Filistin devletini" tanıyacağını açıklaması AB'den gelen en dikkat çekici çıkıştı.

Bunun nedeni Fransa'nın AB'nin ikinci büyük ülkesi olmasıyla sınırlı değil. Fransa, "Filistin devletini" tanıyacak ilk G-7 ülkesi ve ilk BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülke olacak. BM Genel Kurulu'nda, "Filistin topraklarını devlet olarak tanıması" beklenen bir diğer AB ülkesi ise Malta.