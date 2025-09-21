İnsanlık tarihi kadar eski iki soru

♦ Yeni kuşak, bir önceki kuşağın deneyimlerinden faydalanabiliyor mu?

♦ Bir kuşak, kendisinden sonraki kuşağı anlayabiliyor mu, onların hayatına adapte olabiliyor mu?

Bir bütün halindeki bu iki soru, sanıyorum insanlık tarihi kadar eskidir.

Bir önceki kuşak, yeni kuşağın kendi deneyimlerinden yeterince faydalanmadığını genellikle; "Bizim zamanımızda..." şeklinde başlayan cümleyle şikâyet eder.

Yeni kuşak, bir önceki kuşağın kendilerini anlamadığından yana genellikle; "Zaman değişti, bizi anlamıyorsunuz" şeklinde dert yanar.

Buna da 'Kuşak Çatışması' diyoruz...

Bir önceki kuşak, yeni kuşağın sahip olduğu imkânları, yeterince verimli hale getirmediğini, örneğin; "Biz, hayata mum ışığında ders çalışarak, öğrencilik yıllarımızda aynı zamanda çıraklık, kalfalık yaparak atıldık" şeklinde dile getirir.

Yeni kuşak ise dert yanmasını örneğin; "Biz, her alanda daha fazla rekabetin olduğu bir dönemde büyüyüp hayata atıldık" diyerek ifade eder.

Bu şikâyetler ve dert yanmalar böyle sürüp gider...

Peki en şanslı kuşak ile en şanssız kuşak hangisidir?

Bunun bir ölçümü olmasa da bir kuşağın şanslı ya da şanssız olarak tanımlanması, genellikle o kuşağın büyüdüğü ve hayata atıldığı dönemin ekonomik, siyasi ve sosyal koşullarına göre yapılır. Bu koşullar, kişilerin yaşamını ve olanaklarını doğrudan etkiler. Elbette doğup, büyüdüğü yer de bu konuda bir hayli etkendir.

Buna göre; her kuşak, kendi yaşadığı tarihi bağlam içinde şanssız da oldu şanslı da...

Belli başlı kriterleri göz önünde bulunduran toplum bilimcilerin genel yargısı, en şanslı kuşağın 'Baby Boomers' olduğu yönünde... Bunun nedenini de bu kuşaktakilerin büyüme ve hayata atılmalarının; ekonomik büyüme, istikrarlı işler, ucuz evler ve sosyal hareketliliğin zirveye ulaştığı bir dönemde olmasıyla açıklıyor. En şanssız kuşağın ise önceki kuşakların karşılaştığı sorunlara ek olarak; iklim değişikliği ve terör tehdidinin küresel bir sorun hale geldiği bir dönemde büyüyüp, hayata atılan 'Z Kuşağı' olduğu işaret ediliyor.