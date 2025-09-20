Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme | Dış Haberler

        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilerin Pentagon'a erişimine dair kısıtlama getirildiğini işaret ederek "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 20:18 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret ederek, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullandı.

        Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan basın mensuplarının Pentagon'a erişimine ilişkin açıklamada bulundu.

        Medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret eden Hegseth, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullandı.

        Bakan Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini vurgulayarak, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurdu.

        Belirli bilgileri yayınlamamayı kabul etmeyen gazetecilerin erişimi kısıtlanacak

        ​​​​​​​The New York Times'ın (NYT) haberinde ise medya mensuplarına getirilen yeni kurallara ilişkin hazırlanan Pentagon bilgi notuna yer verildi.

        REKLAM

        Bilgi notuna göre basın mensupları artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek.

        Bunun yanı sıra Pentagon'a halihazırda akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek.

        Buna göre, bu bilgiler "gizli" olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.

        ABD ordusuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını büyük ölçüde kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiri toplayan söz konusu kuralların, gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        TikTok skandalında kız çocuğu devlet korumasına baba bozuntusu gözaltına alındı!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Kongrede tansiyon yükseldi!
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Milyonlarca yıllık peribacası yıkıldı!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Avrupa havalimanlarında siber saldırı kaosu
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Metrekareye 150 kg yağış düştü! İki kentte sel ve heyelan!
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Günlük yaşamdaki bu değişiklikler Alzheimer habercisi olabilir
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Artvin'de yer altındaki buzhane!
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Bakan Memişoğlu açıkladı! Yerli SMA ilacı müjdesi
        Fenerbahçe kongresinde ilk gün sona erdi!
        Fenerbahçe kongresinde ilk gün sona erdi!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        Habertürk Anasayfa