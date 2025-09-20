Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret ederek, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullandı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan basın mensuplarının Pentagon'a erişimine ilişkin açıklamada bulundu.

Medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret eden Hegseth, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Hegseth, Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini vurgulayarak, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurdu.

Belirli bilgileri yayınlamamayı kabul etmeyen gazetecilerin erişimi kısıtlanacak

​​​​​​​The New York Times'ın (NYT) haberinde ise medya mensuplarına getirilen yeni kurallara ilişkin hazırlanan Pentagon bilgi notuna yer verildi.

Bilgi notuna göre basın mensupları artık daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyecek.

Bunun yanı sıra Pentagon'a halihazırda akredite olan basın mensuplarının Bakanlığa girebilmek için belirli bilgileri yayınlamamayı kabul ettikleri bir belge imzalamaları gerekecek.

Buna göre, bu bilgiler "gizli" olmasa bile basın mensuplarının bu bilgileri yayınlamaları için bir yetkilinin onayına ihtiyacı olacak.

ABD ordusuna ilişkin bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını büyük ölçüde kısıtlayacağı gerekçesiyle eleştiri toplayan söz konusu kuralların, gelecek haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.