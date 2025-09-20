Habertürk
        Bakan Yumaklı'dan, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin açıklama

        Bakan Yumaklı'dan, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin açıklama

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki yangının hava ve kara araçları ile orman kahramanlarının yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındığını, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 20:24 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:24
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakan Yumaklı, paylaşımda şunları kaydetti:

        "Antalya/Alanya-Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla/Köyceğiz'deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Antalya/Alanya-Yaylakonak'taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor."

        218 ev boşaltıldı! 582 kişi tahliye edildi! Muğla ve Antalya alev alev!
        Haberi Görüntüle
        #ibrahim yumaklı
        #ormanyangınları
        #haberler
