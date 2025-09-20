Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kongresinde tribünlerde büyük gerginlik! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kongresinde tribünlerde büyük gerginlik!

        Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kongresinde iki adayı destekleyen üyeler arasında tribünlerde gerginlik yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 14:01 Güncelleme: 20.09.2025 - 14:06
        • 1

          Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarışığı olağanüstü kongrede seçim heyecanı başlarken, tribünlerde gerginlik çıktı.

        • 2

          Kongrede denetim raporları sonrası üyelerin konuşmasına geçilirken, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından gergin anlar yaşandı. Mosturoğlu, konuşmalara kısa süreliğine ara verdi.

        • 3

          Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi.

        • 4

          Daha sonra Mosturoğlu ve Yönetim Kurulundan birkaç ismin kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.

          İşte o anlar:

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
