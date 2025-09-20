Haftanın Kitapları

NİKOLAS KOPERNİK

(Owen Gingerich-James Maclachlan)



VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Nikolas Kopernik” adlı kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Owen Gingerich ve James Maclachlan’ın kaleme aldığı kitap, bilimsel devrimin babası olarak kabul edilen Nikolas Kopernik’in hayatını okurlara ilham verici bir anlatımla, keyifli ve anlaşılır bir dille aktarıyor. 1473’te Polonya’da doğan Kopernik, Krakov’da ve ardından İtalya’da eğitim gördü; yetişkinlik hayatının büyük bölümünde kilise yöneticisi olarak görev yaptı. Gezegenlerin hareketlerini açıklamak için tutarlı bir sistem arayışına giren Kopernik, Güneş’i merkeze alarak Dünya’yı onun etrafında dönen bir gezegen olarak tanımladı. Bugün Güneş Sistemi’ni başka bir şekilde hayal etmek zor olsa da Kopernik’in fikri kendi zamanında büyük yankı uyandırdı. Güneş merkezli evren vizyonu, birçok kişi için şok edici ve inanılmaz bulunmasına rağmen, göksel hareketlerin fiziksel olarak anlaşılması için temel bir çerçeve sundu. Bu kavramın geniş kitlelere ulaşması ise neredeyse iki yüzyıl sürdü. Yine de Kopernik’in olağanüstü metninde ortaya koyduğu şey bilimde gerçekten devrim yarattı.