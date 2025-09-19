Habertürk
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir" | Dış Haberler

        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"

        Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, Suudi Arabistan ile imzalanan stratejik savunma anlaşmasının nükleer kapasitelerini de kapsadığını işaret ederek "Elimizde olan kapasitemiz, bu anlaşma kapsamında kesinlikle kullanılabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:53
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, ülkesinin nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan ile kısa süre önce imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşması kapsamında kullanılabileceğini söyledi.

        Geo News televizyonuna konuşan Asıf, Pakistan'ın nükleer varlıklarının da anlaşma kapsamında kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, "Elimizde olan kapasitemiz, bu anlaşma kapsamında kesinlikle kullanılabilir." şeklinde yanıt verdi.

        Başka Arap ülkelerinin anlaşmaya katılma ihtimaline ilişkin de Asıf, "Henüz kesin bir şey söyleyemem ama şunu belirtmeliyim ki kapılar açık." ifadesini kullandı.

        Asıf, Müslüman ülkelerin bölgelerini ve halklarını birlikte savunmalarının "temel bir hak" olduğunu vurguladı.

        Anlaşmanın, herhangi bir ülkeye karşı olmadığını ve savunma amaçlı bir düzenleme olduğunun altını çizen Asıf, Pakistan veya Suudi Arabistan'a yönelik olası saldırılara birlikte yanıt verileceğini belirtti.

        Bakan Asıf ayrıca, Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmaya devam ettiğini savunarak "Net bir şekilde söylüyorum, Afganistan tehlikeli bir ülkedir." diye konuştu.

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

        Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

