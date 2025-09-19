Habertürk
        Haberler Dünya Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi | Dış Haberler

        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi

        Rusya'ya ait 3 MiG-31 tipi savaş uçağının Estonya hava sahasına girdiği 12 dakika boyunca hava sahasında kaldığı bildirildi.

        Giriş: 19.09.2025 - 18:21 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:28
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rusya'ya ait 3 MiG-31 savaş uçağının Estonya hava sahasına girdiği bildirildi.

        Uçakların 12 dakika boyunca Estonya hava sahasında kaldığı bildirildi.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, durumu tehlikeli bir provokasyon olarak tanımladı.

        Kallas, Polonya ve Romanya'nın ardından hava sahası ihlâlinin üçüncüsünün yaşandığını bildirirken, Avrupa Birliğinin (AB) Estonya'nın yanında olduğunu dile getirdi.

        Kallas, "Putin Batı'nın kararlılığını test ediyor. Zayıflık göstermemeliyiz." diye konuştu.

        NATO Sözcüsü Allison Hart da olaya ilişkin açıklamada bulundu.

        Hart, Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlâl ettiğini ifade ederken, NATO'nun derhal yanıt verdiğini ve Rus savaş uçaklarını engellediğini bildirdi.

        Hart, "Bu Rusya'nın pervasız davranışının ve NATO'nun yanıt verme kabiliyetinin bir diğer örneğidir." dedi.

        Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya hava sahasına girmiş daha sonra ise 1 İHA Romanya hava sahasını ihlâl etmişti.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Polonya'da yaşanan ihlâl sonrası, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için "Doğu Nöbeti" isimli bir misyon başlatılacağını duyurmuştu.

