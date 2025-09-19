Habertürk
        Dilara Aksüyek: Ekmeğimin peşindeyim - Magazin haberleri

        Dilara Aksüyek: Ekmeğimin peşindeyim

        Oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyada linçlenmeyi hiç önemsemediğini belirterek "Ekmeğimin peşindeyim" dedi. Aksüyek, ayrıca aşksız hayattan bir hayli mutlu olduğunu da söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 09:15 Güncelleme: 19.09.2025 - 09:15
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Oyuncu Diyara Aksüyek, belli ki çalışmaktan aşka zaman ayıramamış.

        12 yılda 17 yapımda rol alan Dilara Aksüyek, yaptığı açıklamayla aseksüel bir yaşam sürmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

        "SEVGİLİM YOK"

        Dilara Aksüyek aşksız hayatıyla ilgili şunları söyledi;

        Aşkı düşünmüyorum.

        İlişkim yok.

        Nasibinde yoksa zorlamayacaksın.

        İdeal erke tanımım yok.

        Kendimle mutluyum.

        38 yaşındaki Dilara Aksüyek, sosyal medyada en çok linçlenen ünlülerden biri. Aksüyek, bu konuda ise şunları söyledi; "Uzun yıllardır çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Başka hiçbir şeyin derdinde değilim. Bu mesleğe göre çok hassas biriyim. Yorumları hiç okumuyorum. İşime gidip - geleyim, paramı kazanayım. Mukadderat neyse onu yaşayalım."

        #dilara aksüyek

