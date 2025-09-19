Habertürk
        Son dakika: İki yurt müdürü görevden alındı

        İki yurt müdürü görevden alındı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir." denildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

        
        
        Giriş: 19.09.2025 - 10:23 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:53
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin açıklama yaptı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

        BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da, "Gençlik ve Spor bakanlığı İstanbul gençlik ve Spor il Müdürlüğü’nün 19.09.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza verdiği şikayet dilekçesi ve dilekçe ekinde sunulan belgeler üzerine Cevizlibağ Atatürk öğrenci yurdu ile Güngören ilçemizde bulunan iki öğrenci yurdundaki suç ve eylemler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış suç delillerinin tespit edilerek şüphelilerin yakalanması yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir" denildi.

        BAKAN BAK: BUNUN HESABI SORULACAK

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dün, bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarının karıştırılmasıyla ilgili açıklama yapmıştı.

        Bakan Bak, yurtların yeni döneme hazırlanması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik” ifadelerini kullandı. Gençlere seslenen Bak, "Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.

