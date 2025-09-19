Habertürk
        Taliban, Afgan üniversitelerinde kadınların yazdığı kitapları yasakladı | Dış Haberler

        Taliban, Afgan üniversitelerinde kadınların yazdığı kitapları yasakladı

        Afganistan'da 2021 yılında kontrolü ele geçiren Taliban yönetimi, Afgan üniversitelerinden kadınların yazdığı kitapların yasaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 12:57 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:57
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban hükümeti, ülkedeki üniversitelerde kadınlar tarafından yazılmış kitapları kaldırdı.

        "Kimya Laboratuvarında Güvenlik" gibi başlıkları da içeren yaklaşık 140 kadın kitabı, "Şeriat ve Taliban karşıtı politikalar" nedeniyle "endişe verici" olarak değerlendirilen 680 kitap arasındaydı.

        Bu kararname, Taliban'ın dört yıl önce kontrolü ele geçirmesinden bu yana getirdiği bir dizi kısıtlamanın sonuncusu oldu. Yetkililerin 'ahlaksızlığı' önlemek amacıyla yaptığı açıklamaya göre, bu hafta Taliban liderinin emriyle en az 10 ilde fiber optik internet yasaklandı.

        Taliban kuralları hayatın birçok alanını etkilemiş olsa da, kadınlar ve kız çocukları özellikle ağır bir darbe aldı: Altıncı sınıftan itibaren eğitime erişimleri engellendi ve 2024 sonlarında ebelik kurslarının sessizce kapatıldı.

        Taliban hükümetinin Yükseköğretim Bakanlığı Akademik Direktör Yardımcısı Ziaur Rahman Aryubi, üniversitelere yazdığı bir mektupta, kararların "din alimleri ve uzmanlardan" oluşan bir ekip tarafından alındığını söyledi.

        Kadınların yazdığı kitapların yanı sıra, yasağın İranlı yazar veya yayıncıların kitaplarını da hedef aldığı öğrenildi. Kitap inceleme kurulu üyelerinden biri BBC'ye yaptığı açıklamada,, yasağın "İran içeriklerinin Afgan müfredatına sızmasını önlemek" amacıyla tasarlandığını söyledi.

        Afganistan'daki tüm üniversitelere gönderilen 50 sayfalık listede 679 kitap yer alıyor ve bunların 310'u ya İranlı yazarlar tarafından yazılmış ya da İran'da yayınlanmış.

        BBC, Taliban Eğitim Bakanlığı'na görüş almak için ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadığını bildirdi.

