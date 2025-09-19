Habertürk
        ABD Başkanı Trump Londra Belediye Başkanı Khan'a yüklendi: "Dünyanın en kötü belediye başkanlarından"

        ABD Başkanı Trump Londra Belediye Başkanı Khan'a yüklendi: "Dünyanın en kötü belediye başkanlarından"

        ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Londra Belediye Başkanı Khan'ın "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" olduğunu öne sürdü. Artan şiddet olayları ve kirlilik yüzünden Londra'nın artık eskisi gibi olmadığını savunan Trump, "(Khan) Çok kötü bir iş çıkarıyor. Londra'da suç oranları tavan yaptı ve göç konusunda da tam bir felaket." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 19.09.2025 - 12:13
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        ABD Başkanı Donald Trump, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" olduğunu öne sürerek, İngiltere'de onuruna verilen yemeğe davet edilmesine karşı çıktığını söyledi.

        Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Khan'ı sert sözlerle hedef aldı.

        Onuruna Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğine katılmamasını talep ettiğini anlatan Trump, Khan'ın "dünyanın en kötü belediye başkanlarından" olduğunu ileri sürdü.

        "SUÇ ORANLARI TAVAN YAPTI"

        Artan şiddet olayları ve kirlilik yüzünden Londra'nın artık eskisi gibi olmadığını savunan Trump, "(Khan) Çok kötü bir iş çıkarıyor. Londra'da suç oranları tavan yaptı ve göç konusunda da tam bir felaket." dedi.

        ABD Başkanı Trump ile Londra Belediye Başkanı Khan, uzun süredir göç, güvenlik ve yönetim anlayışı üzerinden karşı karşıya geliyor.

        Trump'ın İngiltere gezisi öncesi Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede Khan, ABD Başkanı'nı "dünya genelinde kutuplaştırıcı aşırı sağ politikaları körüklemekle" suçlamıştı.

        Khan, "Azınlıkları günah keçisi ilan etmek, ABD vatandaşlarını yasa dışı şekilde sınır dışı etmek ve farklı şehirlerin sokaklarına asker çıkarmak... Otokratların el kitabından alınmış bu uygulamalar, Batı değerleriyle çelişiyor." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump ise sık sık Khan'ı yönetim anlayışı nedeniyle hedef alarak Londra'daki yüksek suç oranları ve göç politikaları üzerinden eleştirmişti.

