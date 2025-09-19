Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı Cezaevinde intihar girişimi!
Samsun'da, Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde yaşamını yitiren eşi 34 yaşındaki Gülşah Karaman Kıyak ve oğulları 3 yaşındaki Alperen'in ölümüne ilişkin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanan sürücü Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde intihara teşebbüs etti
Samsun'un Bafra ilçesinde, Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü doktor Serdar Kıyak yönetimindeki otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu.
EŞİ VE OĞLU KIZILIRMAK'TA BOĞULDU
DHA'daki habere göre Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğulları Alperen (3) boğuldu. Araçtan çıkan Doktor Serdar Kıyak ise yaralandı.
"BENİ TEHDİT EDİYOR" MESAJI ÇIKTI
Yürütülen soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak’ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine ‘Beni tehdit ediyor’ mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"
Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
KOĞUŞTA KENDİNİ ASMAYA ÇALIŞTI
Dr. Serdar Kıyak’ın tutuklu bulunduğu Bafra Kapalı Cezaevi’nde koğuşta kendini asmaya çalıştığı, cezaevi görevlilerinin durumu fark edip müdahalede bulunduğu belirtildi.
HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Kıyak, yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürüldü. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kıyak, burada yapılan müdahalenin ardından psikiyatri muayenesinden geçirildi.
Kıyak, tedbir amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.