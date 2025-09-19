ABD'li Senatör Merkley, ABD'nin Filistin'i tanımasını talep eden karar tasarısı sundu

ABD'li Senatör Jeff Merkley, Senato tarihinde bir ilk olarak, Başkan Donald Trump'tan Filistin devletinin resmen tanımasını talep eden karar tasarısı sundu.

Oregon eyaletinin Senatörü Merkley, Senato tarihinde ilk kez sunulan Filistin tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'li Senatör'ün açıklamasında, 7 Demokrat ve bir bağımsız senatör tarafından desteklenen tasarıda, Başkan Trump'tan Filistin devletini tanımasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu tasarıda, iki devletli çözümün hem Filistin hem de İsrail'in güvenliği ve refahı için kaçınılmaz olduğu kaydedilirken, 1967 sınırlarına atıf yapan 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına da vurgu yapıldı.

Tasarıda, uluslararası hukuk ve iki devletli çözüm ilkeleri uyarınca, ABD'nin güvenli bir İsrail ile birlikte silahsızlandırılmış bir Filistin devletini tanıması talep edildi.

Tasarıda ayrıca Filistin yönetimine Avrupa ülkelerine verdiği sözleri yerine getirmesi ve 2026'da seçim yapması, Hamas'a da silah bırakma çağrısında bulunuldu.

"FİLİSTİN DEVLETİ HEDEFİNİ DAHA FAZLA ERTELEYEMEYİZ" Senato'ya sunulan tasarıyla ilgili açıklamasında Merkley, "Filistin devletinin tanınması, ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin özgürlük, haysiyet ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir gelecek inşa etmek için atabileceği pratik bir adım olmakla kalmayıp, aynı zamanda yapılması gereken doğru şeydir. Amerika liderlik etme sorumluluğuna sahiptir ve şimdi harekete geçme zamanıdır." ifadelerini kullandı. Merkley açıklamasında, "Bu karar farklı bir yol izlenmesini gerektiriyor. Öncelikle, derhal ateşkes sağlanmalı, tüm rehineler iade edilmeli ve yardımlar ulaştırılmalı. Ancak daha sonra, gelecek için barış ve refahın temeli atılmalı ve bunun için tek geçerli yol, iki devlet çözümdür. Filistin devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Merkley'in öncülük ettiği tasarıya Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Tim Kaine, Peter Welch, Tina Smith, Tammy Baldwin, Mazie Hirono ile bağımsız Senatör Bernie Sanders imza koydu.